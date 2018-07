Antena3 continua conflictul cu Ambasada Suediei. Imaginea care arata cine are dreptate

imediat dupa demiterea sefei DNA

Foto: Facebook / Ambasada Suediei

Replica jurnalistei Ana Maria Roman (foto) a venit la o zi dupa ce o postare a Ambasadei Suediei s-a viralizat pe Facebook. In respectiva postare, ambasada dezmintea ca imaginile ar fi fost sterse dupa sau chiar din cauza revocarii lui Kovesi, asa cum publicasera mai multe surse de presa in frunte cu Antena3, explicand totodata ca acel clip a fost scos de pe contul de YouTube inca din 2017, in cadrul unei operatiuni de rutina.In plus, Ambasada Suediei le facea consumatorilor de stiri cateva recomandari care i-ar putea ajuta sa se fereasca de "fake news" de genul cazului de fata.Citeste mai multe despre: Ambasada Suediei da o lectie de presa Antenei 3: E trist cat de usor se raspandesc stirile false Miercuri, Ana Maria Roman a sustinut intr-o postare pe Facebook ca ambasada ar fi fost cea care a dezinformat."Informatia ca noi am sustinut ca filmul a fost sters dupa revocare este FAKE NEWS, asa cum reiese din emisiunea pe care am atasat-o aici. Noi pur si simplu am sesizat ca nu mai exista. Ceea ce e adevarat. A recunoscut si ambasada", a scris ea, printre altele.Joi, Ambasada Suediei a reactionat, tot pe Facebook, prezentand si dovada care confirma spusele sale: o captura de ecran din data de 16 iulie care arata ca, intr-adevar, Antena3 a sustinut ca imaginile au fost sterse "".Mai mult decat atat, la ora publicarii acestei stiri, afirmatia apare in continuare pe site-ul Antena3, la urmatorul LINK C.B.