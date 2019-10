Cum a picat in instanta testul adevarului un reportaj al Antenei 3

"Faptele au fost prezentate tendentios"

Antena 3: "Exista un inters public justificat"

Reportajul a picat testul veridicitatii

Foto: Antena 3 TV

Apararea Antenei 3, desfiintata

Judecatori: Le-a fost afectata reputatia

E vorba de un proces in care magistratii au verificat veridicitatea informatiilor prezentate de postul de televiziune. Potrivit Judecatoriei Sectorului 2 , Antena 3 trebuie sa publice hotararea judecatoreasca intr-un ziar de circulatie locala, pe cheltuiala sa si sa achite cheltuielile de judecata celor trei politisti, in suma de 4.300 lei. Postul TV a declarat apel impotriva deciziei.Totul incepe pe 25 septembrie 2018, atunci cand Antena 3 a difuzat reportajul: " Teroarea, instalata in sudul Romaniei de clanuri interlope ".In materialul televizat, care dura aproape 10 minute, una dintre victimele clanului Drabi a acuzat ca interlopii ar fi beneficiat de protectia autoritatilor locale. Barbatul a acuzat politistii de mai multe lucruri: doi dintre ei si-ar fi vandut masinile unor interlopi, iar al treilea i-ar fi agresat sotia in sediul Politiei.Reportajul a fost difuzat fara a se lua o reactie de la cei trei oameni ai legii. In plus, informatiile date pe post nu au fost verificate temeinic, asa cum presupune codul deotologic al meseriei de jurnalist, potrivit instantei.La sfarsitul anului 2018, cei trei politisti au chemat in judecata postul de televiziune si pe Radu Tudor. Ei au spus instantei ca locuiesc si isi desfasoara activitatea intr-un oras mic, in care oamenii se cunosc, iar afirmatiile facute in reportaj au fost de natura sa contureze in opinia publica o perceptie negativa asupra reputatiei lor si a institutiei Politiei."Prin emisiunea prezentata, au fost expuse fapte total neadevarate, in mod tendentios, defaimator, aducand atingere onoarei si reputatiei institutiei Politiei Urziceni, Parchetului de pe langa Judecatoria Urziceni si angajatilor acestora", au reclamat politistii.Ei au aratat ca autoturismele pe care le detineau au fost vandute in alta perioada si altor persoane decat cele mentionate in reportaj si ca nu a existat nicio agresiune in sectia de politie.In aparare, avocatii Antenei 3 au sustinut ca subiectul emisiunii era unul de interes public, posibile legaturi intre anumite persoane a caror activitate este subordonata Ministerului Public, respectiv institutiei Politiei Romane, si gruparile de interlopi din judetul Ialomita."Acesta a fost un exercitiu licit al profesiei de jurnalist, existand un interes public justificat fata de activitatea tuturor membrilor Inspectoratului de Politie al Judetului Ialomita, mesajul si opiniile critice la adresa reclamantilor reprezentand puncte de vedere rezultate din circumstante factuale, inscrisuri si declaratii ale unor terti", a argumentat avocatul postului TV.Reprezentantul Antena 3 a precizat ca televiziunea nu poate fi trasa la raspundere pentru afirmatiile facute in reportaj de victima interlopilor. In plus, acesta "aparea ca o sursa credibila, avand in vedere ca in urma demersurilor sale numeroase persoane din lumea interlopa, precum si comisarul sef care conducea Serviciul de Investigatii Criminale din Urziceni fusesera anterior arestati".In timpul procesului, judecatorii au verificat veridicitatea informatiilor din reportajul TV, au fost audiati mai multi martori, inclusiv reporterul care a realizat materialul jurnalistic.Jurnalistul Antenei 3 a declarat ca, in cazul vanzarii autoturismelor, aceste informatii le avea de la victima clanului Drabi, care a sustinut ca cei doi politisti veneau la serviciu cu doua masini pe care ulterior le-a vazut in posesia a doi membri ai unei grupari interlope. Ulterior, reporterul a consultat declaratiile de avere si a constatat ca in cuprinsul acestora nu apare niciun autoturism, desi cei doi ar fi venit la serviciu cu masina.Simpla lipsa a unor autoturisme din declaratia de avere nu ofera nicio informatie cu privire la o eventuala vanzare sau la identitatea cumparatorului", explica instanta.In cazul femeii care ar fi fost agresata in sectia de politie, principala proba era o inregistrare a unui apel la 112, pe fundalul careia se aude o femeie tipand, inregistrare care a fost inclusa si in reportajul realizat.In reportaj se arata ca politistul a fost cercetat in acest caz pentru o fapta de agresiune, dar dosarul a fost finalizat cu o solutie de clasare.In primul rand, asa cum se constata si din vizionarea reportajului, inregistrarea apelului la 112 este total neconcludenta, neoferind niciun fel de informatii.Nu se poate determina cand a fost facuta, unde, cui apartin vocile, cine este femeia care se aude tipand pe fundal sau care este cauza tipetelor. Faptul ca reclamantul a fost cercetat pentru o fapta de agresiune, fara a fi dovedita vreo legatura cu sustinerile numitului G.L. () referitoare la concubina sa, nu este suficient pentru a atesta veridicitatea acestor relatari.", motiveaza instanta.In final, instanta a concluzionat: apararea Antenei 3, conform careia toate informatiile cuprinse in reportaj au avut o sursa credibila si au fost verificate, este neintemeiata, astfel ca, in aceste conditii, se poate retine o depasire nelegitima a limitelor libertatii de exprimare.Judecatoria Sectorului 2 motiveaza ca jurnalistii au obligatia, conform codului deontologic, sa verifice informatiile pe care le difuzeaza, sa se asigure ca sunt corecte si sa le prezinte impartial si cu buna-credinta."Instanta retine ca, prin difuzarea reportajului, parata (Antena 3 - n.red.), prin prepusi, a dat dovada de neglijenta in indeplinirea indatoririlor profesionale", se arata in decizia judecatoreasca.Din probele administrate in timpul procesului a reiesit ca, odata cu difuzarea emisiunii, informatiile relatate in cadrul acesteia s-au raspandit foarte rapid la nivelul intregii comunitati si s-a schimbat perceptia cu privire la cei trei politisti in randul locuitorilor orasului in care isi desfasoara activitatea."Din declaratiile martorilor rezulta fara putinta de tagada ca difuzarea emisiunii in cauza a condus la prejudicierea reputatiei reclamantilor si la lezarea relatiilor sociale si profesionale ale acestora.Asa cum s-a retinut anterior, in cadrul analizei repercusiunilor publicarii informatiilor, imaginea reclamantilor in comunitate s-a schimbat, efectele resimtindu-se atat in plan personal, cat si in ceea ce priveste raporturile cu colegii de serviciu si cu superiorii", motiveaza Judecatoria Sectorului 2.In plus, difuzarea emisiunii a avut repercusiuni insemnate si asupra starii emotionale a celor trei ofiteri de politie.Instanta a aratat ca cei doi politisti despre care s-a spus ca si-ar fi vandut masina interlopilor trebuie sa primeasca daune de 20.000 de lei fiecare, iar cel de-al treilea politist, care in reportaj era prezentat ca ar fi agresat o femeie, daune de 30.000 de lei. In total, 70.000 de lei.", conchide instanta.Antena 3 a contestat decizia la Tribunalul Bucuresti.