Inca o minciuna marca Antena 3. Atacul la Ziare.com

Acesta postare scoasa la iveala in imprejurari cel putin dubioase a fost folosita de Antena 3 ca pretext pentru un atac murdar la adresa site-ului si a mea personal.Da,Eroarea consta in preluarea unei surse total necredibile, una din acele gauri negre ale internetului in mod evident generatoare de fake news. Textul acela nu are nimic in comun cu politica noastra editoriala si cu principiile care o guverneaza, a caror respectare o dovedim zi de zi.Ziare.com gazduieste orice opinie argumentata si intemeiata pe fapte, dar aici este vorba despre o aberatie pentru care ne cerem scuze cititorilor. E bine ca textul cu pricina ne-a fost semnalat, pentru a putea fi inlaturat cu precizarile de rigoare de Ziare.com.Putem gresi, ni se intampla, dar erorile noastre pot fi provocate doar dintr-o defectuoasa documentare sau evaluare, pot exista scapari ca in orice profesie, dar niciodata cu intentia de a manipula sau a provoca un prejudiciu de imagine.Dincolo de aceasta eroare foarte veche pe care o regretam incep marile semne de intrebare si chiar mizerii.In primul rand,Cei care au cunostinte in domeniu stiu ca nu e simplu sa gasesti un text de acum 9 ani, cu un numar mic de accesari, absolut irelevant pentru un site.Aceasta nu putea fi decat o cautare tintita, ghidata si destul de profesionist condusa. As numi-o securistica. Mie mi-ar fi fost greu sa gasesc acest text in arhiva Ziare.com., chiar folosind instrumentele de cautare avansata ale softului, fara a avea niste indicatii precise referitoare la continut, titlu si data. Cautarea pe Kovesi sau Iohannis va furniza zeci de mii de texte. A le citi pe toate e o munca de chinez batran.Va aduceti poate aminte ca scandalul privind presupusele inregistrari de la DNA Ploiesti a fi trebuit sa inceapa pe 15 ianuarie, dar a fost amanat din cauza caderii guvernului Tudose.Probabil ca in cadrul pregatirii arsenalului de lupta pentru operatiunea regizata in amanunt, dupa cum spune DNA, a fost inclusa si aceasta investigatie de tip securistic a arhivelor, doar, doar se va gasi ceva care sa poata fi utilizat in contextul atacului impotriva DNA si cat mai problematic pentru Ziare.com.Si, bomboana pe coliva,Bazat pe ce? Bazat pe faptul ca in josul paginii aparea poza mea, fiind promovat un text al meu, postat pe 4 ianuarie 2018. Deci pentru ca am semnat un text de pe 4 ianuarie 2018, Antena 3 mi-a atribuit textul de pe 14 octombrie 2009.De ce aparea poza mea e simplu. Daca veti deschide orice text pe Ziare.com, ca e vorba de sport, horoscop, meteo sau sfaturi pentru iubitorii de animale, in partea de jos a textului accesat va aparea cel mai citit text de opinie dintr-o perioada de timp. Daca textul din 2009 a fost deschis pe 8 ianuarie 2018, in josul paginii a aparut cel mai citit text de opinie de la acel moment, adica opinia mea cu titlul "Audenuntul Elenei Udrea".O minima verificare, la suprafata, nici macar de amanunt, ar fi fost suficienta pentru ca niste jurnalisti de buna credinta sa nu asocieze numele meu, pe galben de breaking news, cu textul care nu-mi apartine.La interventia mea extrem de vehementa, pentru ca nimeni nu m-a intrebat inainte de difuzare, a fost facuta rectificarea, insa titlul cel mare si galben a ramas pe retina multora, asa cum a ramas ore bune si pe site-ul Antenei 3, pana cand am revenit cu solicitarea.Un atac care, in opinia mea, da masura credibilitatii Antenei 3 si a veridicitatii informatiilor pe care le difuzeaza. Daca se preteaza la minciuni grosolane in chestiuni atat de usor demontabile, cat de mare o fi manipularea in chestiuni a caror clarificare necesita o investigatie elaborata si de mai mare durata? Cat e adevar si cat e minciuna si manipulare de tipul celei pe care v-am prezentat-o?Dar Antena 3 nu e singura. Ziare.com le sta multora in gat, inclusiv celor care au pus la cale si atacul care asocia site-ul cu finantarea ruseasca, total nedovedita. Acuzatiile cu "acoperiti" si unitati militare sunt deja banale si cat de curand vor primi o usturatoare replica in instanta de judecata.Pentru toti detractorii nostri, indiferent cat de departe vor merge, am o veste: rezistam si ramanem fideli principiilor noastre.