Site-ul Antenei 3 e acuzat ca isi foloseste cititorii sa faca bani, fara stirea lor

Minatul de criptomonede nu mai e de mult timp o notiune abstracta. Nici macar minatul de monede virtuale pe seama altora nu mai e ceva neintalnit. Deja o multime de site-uri au fost prinse cu mata in sac pentru ca au astfel de practici, iar la un moment dat, chiar si vestitul Pirate Bay te-a folosit fara sa stii. Tocmai de asta au aparut chiar si extensii de browser care te protejeaza de astfel de practici, care nu fac decat sa-ti consume resursele.Cam asta s-a intamplat pe live.antena3.ro, adica sectiunea live a site-ului Antena 3. Un utilizator de pe reddit a remarcat pentru prima data asta, probabil in timp ce vizita in sectiunea respectiva. Intre toate scripturile de pe site, aveai de-a face si cu coinhive.min.js, care nu face altceva decat sa aduca monede virtuale celui care a instalat scriptul si un procesor in full load vizitatorilor site-ului. Scriptul nu a fost instalat pe intregul site, din fericire.