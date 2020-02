Amenda record de la CNA pentru Acces Direct. Sanctiuni si pentru alte televiziuni care bombardeaza cu reclame

Ziare.

com

CNA a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate, ca urmare a numarului mare de reclamatii primite la CNA, pentru modul in care Antena 1 a prezentat "serialul Vulpita" in cadrul emisiunii "Acces direct".Constatand incalcarea art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 raportat la art. 19 alin. (2) lit. f) din Codul de reglementare a continutului audiovizual, precum si nerespectarea dispozitiilor art. 18 alin. (1) lit. a), b) si c) si ale art. 32 alin. (2) din Cod, Consiliul a decis sanctionarea postului Antena 1 cu amenda de 100.000 de lei.Radu Herjeu, membru CNA, a anuntat pe Facebook: "Pentru incalcarea legii in mod grav si repetat (multiple articole privind protectia minorilor si respectarea demnitatii umane), in emisiunile "Acces Direct" din perioada 13.01-6.02, si tinand cont de antecedentele numeroase, am propus sanctionarea postului Antena 1 cu 100.000 de lei (maximul pentru articolele din cod invocate). Amenda a trecut cu 9 voturi (unanimitate)".Monitorizarea a cuprins 17 editii ale emisiunii mai sus-mentionate, difuzate in perioada 13.01-06.02.2020, la care au participat ca invitati Veronica, zisa Vulpita, si Viorel Stegaru din judetul Vaslui.Consiliul a analizat si rapoartele de monitorizare privind duratele orare ale insertiilor de publicitate difuzate in luna decembrie 2019 (interval orar 07:00-18:00) de 10 posturi centrale de televiziune (Antena 1, Antena 3, B1 TV, Kanal D, National TV, Prima TV, Pro TV, Realitatea Plus, Romania TV si TVR 1) si de postul Pro Cinema (interval orar 07:00-23:00).Constatand incalcarea dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora "Proportia de spoturi publicitare televizate si spoturi de teleshopping dintr-un interval de o ora nu poate depasi 20%, respectiv 12 minute; in cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depasi 8 minute din timpul oricarei ore date", Consiliul a decis sa sanctioneze cu cate o amenda de 200.000 de lei posturile Pro TV si Pro Cinema.Totodata, posturile Antena 1 si TVR 1 au fost sanctionate cu cate o somatie publica.