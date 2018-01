Antena 1 si Romania TV, amendate pentru glume sexuale cu copii si "monstruozitati" legate de Casa Regala

Ziare.

Astfel, Antena 1 a primit 10.000 de lei amenda pentru o editie a emisiunii "Aici eu sunt vedeta", difuzata chiar in zi de doliu, si despre care membrii CNA spun a continut glume cu tenta sexuala, conform Pagina de Media "Nu cred sau nu-mi aduc aminte sa fi vazut o perversitate mai mare ca asta intr-o emisiune de televiziune in Romania. Sa folosesti ce spun copiii pentru a face glume sexuale in platou. Mi se pare de o perversitate monstruoasa.Comparatia cu emisiunea lui Iantu, Copiii spun lucruri trasnite, nu exista. Mi se pare o perveristate. As fi foarte curios sa vad varianta britanica, pentru ca eu ma indoiesc ca OfCom ar permite asa ceva. Inca o data. Sa folosesti afirmatiile unui copil. Sa folosesti asa ceva ca apoi in platou sa faci glumite despre tampoane si fluturati, mie se pare halucinat. Nu inteleg. Eu sunt socat", a spus Radu Herjeu, membru CNA.In schimb, Romania TV a primit o amenda de 25.000 de lei pentru o emisiune despre Casa Regala transmisa inainte de decesul regelui Mihai, noteaza News.ro Dorina Rusu a declarat ca aceasta televiziune a difuzat "monstruozitati", aratand ca pe burtiera s-a titrat: "Regele Mihai a disparut", "Unde este ascuns Regele", "Principele a sarit gardul cimitirului" si "Avem documentul dezmostenirii".