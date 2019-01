Antena 3, Romania TV si Realitatea TV au primit amenzi de zeci de mii de lei de la CNA pentru derapajele din emisiuni

Ziare.

Antena 3 a primit cea mai mare amenda, de 35.000 de lei, pentru editii ale emisiunilor Sinteza zilei, In gura presei, Esential si altele, de pe tot parcursul anului trecut, se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului National al Audiovizualului.Realitatea TV a fost amendata cu 15.000 de lei, in special pentru 7 editii ale emisiunii Jocuri de Putere, in vreme ce Romania TV a primit o amenda de 10.000 de lei pntru derapajele inregistrate in emisiuni ca Editie de seara sau Stirile Romania TV.Articolele de lege incalcate de cele trei televiziuni de stiri, conform CNA, pedepsesc lansarea de acuzatii nefondate, de natura sa distruga imaginea unei persoane, fara posibilitatea acesteia de a se apara.In virtutea dreptului la propria imagine, in cazul in care in programele audiovizuale se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie sustinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate si invitate sa intervina pentru a-si exprima punctul de vedere. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactata prin incercari repetate, trebuie precizat acest fapt.In cazul in care acuzatiile prevazute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie sa respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune conditii nediscriminatorii de exprimare pana la finalul aceluiasi program in cadrul caruia s-au facut acuzatiile. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.Orice material inregistrat in care se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie sa contina si opinia acesteia. In situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactata prin incercari repetate, trebuie precizat acest fapt.Moderatorii programelor au obligatia sa solicite ferm interlocutorilor sa probeze afirmatiile acuzatoare, pentru a permite publicului sa evalueze cat de justificate sunt acestea.Moderatorii, prezentatorii si realizatorii programelor au obligatia sa nu foloseasca si sa nu permita invitatilor sa foloseasca un limbaj injurios sau sa instige la violenta.Este interzisa utilizarea cu rea-credinta a numelui, imaginii, vocii sau asemanarii cu o alta persoana in programele audiovizuale.In virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa respecte urmatoarele principii:a) asigurarea unei distinctii clare intre fapte si opinii;b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta.- In cadrul programelor de stiri si dezbateri care abordeaza probleme de interes public privind minoritatile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta si un punct de vedere al acestora.