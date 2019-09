Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune incepe la 12 octombrie

Ziare.

"Campania electorala prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfasoara in conditiile stabilite de Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului de reglementare a continutului audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prezentei decizii", se arata in decizia CNA.Astfel, "programele politice ale candidatilor, opiniile si mesajele cu continut electoral pot fi prezentate numai in urmatoarele tipuri de emisiuni: de promovare electorala; de dezbatere electorala; informative.Radiodifuzorii sunt obligati sa asigure, in cadrul emisiunilor prevazute in decizie, reflectarea desfasurarii campaniei electorale, cu respectarea urmatoarelor principii: echitate - toti candidatii trebuie sa aiba posibilitatea de a se face cunoscuti electoratului; echilibru in prezentarea activitatilor de campanie ale candidatilor; impartialitate - tratarea tuturor candidatilor in mod obiectiv si echidistant.Conform deciziei CNA, cu 48 de ore inainte de ziua votarii este interzisa prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete cu continut electoral facute pe strada.