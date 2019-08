Cazul Sorina: Familia Sacarin a facut plangere penala impotriva membrilor CNA, acuzati ca au acceptat "discursul urii" promovat de televiziuni

"Nu au luat niciun fel de masuri"

Prejudiciul moral de 1,2 milioane euro

"Au mentinut un scandal public"

Solicitarea trimisa la CNA

Discutiile din CNA

Ziare.

com

CNA nu si-ar fi indeplinit, timp de aproape o luna, atributile prevazute de lege pentru a interveni in cazul emisiunilor TV care au tratat cazul adoptiei Sorinei.Asta in conditiile in care, in mai multe emisiuni televizate, ar fi fost incalcate mai multe drepturi fundamentale ale sotilor Sacarin si ale Sorinei, fata din Baia de Arama adoptata de acestia. Este vorba de emisiuni difuzate de posturile Antena 3, Romania TV, B1 TV si Realitatea TV.Prin neindeplinirea atributiilor de serviciu, membrii CNA ar fi creat Sorinei si parintilor adoptivi un prejudiciu moral in valoare de 1,2 milioane euro, "."," se arata in plangerea penala.Potrivit legislatiei, membrii CNA pot trimite somatii de intrare in legalitate difuzorilor, pentru a opri incalcarea acestor drepturi si denigrarea magistratilor."Nu au luat niciun fel de masura cu privire la oprirea scandalului public al carui obiectiv a fost denigrarea profesiei de magistrat si intimidarea magistratilor, permitand astfel, prin omisiune, afectarea prestigiului justitiei - desi aveau aceasta obligatie de a actiona conform art. 10 alin. (1) din Legea 504/2002 a audiovizualului," arata sotii Sacarin.Potrivit plangerii penale, CNA s-a sesizat abia pe 25 iulie 2019, dupa ce sotii Sacarin au plecat din tara impreuna cu Sorina, si la mai mult de o luna de zile de la data la care a inceput asaltul mediatic asupra familiei si a magistratilor din cadrul Curtii de Apel Craiova si Parchetului aferent, la data de 21 iunie 2019."Membrii CNA au incalcat timp de o luna obligatia de a actiona, desi aceasta obligatie constituie una dintre atributiile de serviciu principale ale membrilor CNA, reglementate prin lege organica," se precizeaza in sesizarea depusa la DNA.Dupa cum am aratat, sotii Sacarin sustin ca prejudiciul moral suferit in urma inactiunii CNA este in valoare de 1,2 milioane euro."Denigrarea subsemnatilor a avut un caracter extrem de grav, prin prisma acuzatiilor fabricate si propagate cu privire la subsemnatii: de traficanti de organe si persoane;""Denigrarea a avut o durata extrem de indelungata, diminuandu-se abia dupa ce subsemnatii am parasit teritoriul Romaniei, fara insa a inceta nici dupa plecarea in SUA;""Dreptul minorei la viata privata si de familie a fost extrem de grav afectat, fiica noastra minora de 8 ani fiind subiectul principal, timp de o luna de zile, al tuturor posturilor de televiziune de scandal;""Discursul urii acceptat de membrii CNA prin pasivitate a pus in pericol chiar viata si integritatea fizica a subsemnatilor si a minorei, deoarece la data de 26 iunie 2019, in timp ce ne deplasam cu autoturismul persoanl, subsemnatii am fost recunoscuti in trafic, iar un alt autoturism participant la trafic a incercat scoaterea subsemnatilor de pe partea carosabila a soselei;""Precizam ca in masina se afla si fiica noastra minora Sorina. Acest lucru nu ar fi fost posibil, daca membrii CNA ar fi actionat prompt si ar fi determinat intrarea in legalitate a radiodifuzorilor."Sotii Sacarin sustin ca, prin omisiunea de a actiona, membrii CNA au permis ca imaginea si demnitatea lor sa fie incalcate zi de zi, seara de seara, de mai multe posturi de televiziune simultan, timp de o luna."Subsemnatii nu suntem persoane publice, nu detinem functii publice, asadar, dreptul la imagine, la viata privata si de familie al subsemnatilor este grav afectat de expunerea mediatica negativa fara precedent, urmare a pasivitatii membrilor CNA," se arata in plangerea penala.Potrivit sursei citate, omisiunea membrilor CNA de a sanctiona "discursul urii si a infomartiilor false si lipsite de obiectivitate" ar fi condus la mentinerea unui scandal public, care a creat precedentul periculos pentru siguranta nationala si statul de drept ca Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) sa se autosesizeze "impotriva unui magistrat in urma unor stiri false".Simultan cu plangerea facuta la DNA, familia Sacarin cere CNA sa retraga licentele autodivizuale ale societatile care detin televiziunile Antena 3, Romania TV, Realitatea TV si B1 TV si amendarea celor 4 televiziuni cu cate 600.000 de lei.Motivele:- Difuzarea neautorizata a inregistrarii video din casa familiei Saramat in care apar imagini cu Sorina.dreptului la replica.de stiri false si difuzarea de programe care contin incitare la ura., incitare la violenta publica si raspandirea de informatii false care pun in pericol ordinea de drept.Saptamana trecuta, CNA a discutat felul in care posturile de televiziune au abordat subiectul, in urma unei autosesizari din partea unuia dintre membri, Dorina Rusu, a relatat Pagina de Media Din monitorizarile CNA, postul Digi 24 a fost singura statie de stiri unde nu au fost gasite probleme in relatarea cazului Sorina.Principala problema a fost ca aproape toate posturile au vorbit despre traficul de organe. Au facut-o intr-un mod iresponsabil, considera membrii CNA. Mai putin Digi 24.Au existat propuneri de penalizare a posturilor din partea Dorinei Rusu, a lui Radu Herjeu si a Monica Gubernat., autoarea autosesizarii, a venit si cu cele mai dure propuneri:- 20.000 de lei pentru B1 TV si Romania TV- 15.000 de lei pentru Realitatea TV- 10.000 de lei pentru Antena 3a avut urmatoarele propuneri:- Somatie publica pentru Realitatea TV- 15.000 de lei pentru Romania TV- 10.000 de lei pentru B1 TVToate propunerile au venit pe fondul mai multor articole din legea audiovizualului. Posturilor li s-a reprosat faptul ca afirmatiile legate de "traficul de organe" nu au fost sustinute de dovezi. Au mai fost invocate si articole legate de protectia minorului si de "distinctia intre fapte si opinii", mai scrie Pagina de Media. CNA insa nu a luat inca nicio decizie in acest caz.