CNA a amendat Realitatea TV, Antena 3 si B1 TV

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, CNA a analizat in sedinta o serie de rapoarte de monitorizare intocmite de directia de specialitate ca urmare a sesizarilor primite pentru emisiuni difuzate de posturi centrale de televiziune in perioada octombrie - decembrie 2018.Astfel, CNA a decis sa aplice o amenda de 25.000 de lei postuluipentru incalcarea Codului de reglementare in cadrul emisiunilor "Lumea lui Banciu" (editiile din 26 iunie, 15 iulie si 2 decembrie 2018), in cadrul emisiunii "Buna, Romania!" din data de 18 decembrie 2018, precum si in cadrul editiei din data de 10 iunie 2018 a emisiunii "Controverse".De asemenea, s-a decis o amenda de 15.000 de lei pentru postul, pentru incalcari ale Codului in emisiunile "Punctul de intalnire" din 14 noiembrie 2018, "Descoperiti" din data de 17 noiembrie 2018, "In gura presei" din zilele de 2 octombrie si 20 decembrie 2018, precum si "Sinteza zilei" din data de 27 decembrie 2018."S-a mai decis amendarea cu 15.000 de lei a postului"pentru ca la difuzarea emisiunii "Jocuri de putere" nu au fost respectate dispozitiile art. 40 alin. (5) in cadrul editiilor din 17.10 si 10.12.2018, ale art. 64 alin. (1) lit. b in editia din 25.11.2018 si nici ale art. 70 in cadrul editiei din 03.12.2018. La stabilirea sanctiunii s-au retinut si incalcarea prevederilor art. 40 alin. (1), (6), art. 64. alin. (1) lit. b si art. 34 alin. (1) la difuzarea unor emisiuni de stiri si dezbateri transmise in perioada 04 - 06.11.2018". In aceeasi sedinta publica, Consiliul a hotarat sa sanctioneze postul de televiziunecu amenda de 20.000 lei "pentru incalcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 40 alin. (1), (2), (4), precum si ale art. 64 alin. (1) lit. a) si b) din Codul audiovizualului la difuzarea unor emisiuni de stiri si dezbateri din data de 15.01.2019, editii ale emisiunilor "Jocuri de putere" si "Talk News" din data de 17.01.2019 si "Realitatea Romaneasca" editia din 18.01.2019", precizeaza CNA.Au primit somatie publica posturile Antena 1 , Romania TV si TVR 1, respectiv emisiunile "Observator", "Romania de poveste" si "#Romania 9".