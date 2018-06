CNA, acuzat ca tergiverseaza o solutie in cazul "protestului cu furci si topoare" de la Romania TV

Ziare.

Potrivit unui comunicat comun transmis de aceste organizatii, "a trecut o luna de cand CNA a inregistrat 25 de sesizari impotriva modului deformat (difuzarea, pe tot parcursul zilei, a textului 'protest cu furci si topoare') prin care postul de televiziune Romania TV a prezentat mitingul pasnic, din 12 mai, in Piata Victoriei".In tot acest timp, Grupul de lucru Combatere Fake News Televiziuni a intreprins demersuri de sensibilizare a membrilor CNA, in sensul analizarii cu celeritate a dezinformarilor si denigrarii participantilor la protest, difuzate de Romania TV.Conform art 13 din OUG 2/2001, sesizarile adresate CNA sunt asimilate contraventiilor si, daca nu au fost analizate timp de sase luni, se prescriu de catre instante.Grupurile civice spun ca "pentru a preintampina o astfel de practica" au intreprins mai multe actiuni.Pe 15 mai, ei au organizat un "protest pamflet, cu jucarii si pancarte reprezentand furci si topoare organizat in fata sediului CNA".Presedintele CNA, Laura Georgescu, a acceptat dialogul cu o delegatie a protestatarilor, promitand ca stirile Romania TV despre protest vor fi monitorizate si analizate cu celeritate, iar in 22 mai au participat la sedinta publica a CNA unde au subliniat importanta faptului ca "sesizarile referitoare la dezinformarile si denigrarile RomaniaTV din 12 mai sa nu intre sub incidenta prescrierilor si ni s-a promis posibilitatea sustinerea punctului de vedere la o sedinta viitoare deodata cu reprezentantul Romania TV".Pe 7 iunie, "CNA a introdus pe ordinea de zi punctul referitor la RomaniaTV, "Emisiuni difuzate pe data de 12.05.2018 - 25 de reclamatii". Am participat din nou la sedinta, reprezentantul Romania TV a fost prezent in sala, dar dezbaterea si analiza sesizarilor a fost din nou amanata", se arata in comunicatul organizatiilor civice, care precizeaza ca reprezentanti ai lor au fost prezenti la sedinta CNA si din data de 12 iunie, unde "aproape de sfarsitul zilei, unul dintre membrii consiliului a parasit sala, sedinta ramanand fara cvorum pentru punctele neacoperite din ordinea de zi.In consecinta, discutarea sesizarilor noastre a fost din nou amanata pentru 14 iunie".Cele cinci ONG-uri atrag atentia ca "munca membrilor titulari ai CNA este ineficienta. Institutia are la dispozitie tehnicieni pe monitorizare, juristi si alti specialisti care isi fac treaba bine, insa efectul muncii lor este anulat de atitudinea celor care voteaza in consiliu. Solicitam public solutionarea in sedinta Consiliului National al Audiovizualului de maine, 14 iunie, a reclamatiilor la adresa emisiei Romania TV din 12 mai. Consideram necesar ca aceasta solutionare sa ia in calcul ca amenzile anterioare aplicate nu au dus la o ameliorare a conduitei acestui post de televiziune".