CNA pedepseste Pro TV pentru ca a difuzat niste informatii care nu i-au placut lui Sevil Shhaideh

In sedinta din 6 martie, CNA a obligat Pro TV sa ii ofere un drept la replica lui Sevil Shhaideh, dupa ce a difuzat, pe 18 ianuarie, stirea "".Televiziunea nu a difuzat acest drept la replica, sustinand ca acesta nu se refera la faptele neadevarate contestate, iar lungimea textului replicii depaseste cu mult necesarul sau, asa cum impune legea. Reprezentanta Pro TV la CNA a spus, in sedinta de marti, ca Sevil Shhaideh "nu a lasat nicio cale de discutie" in privinta textului dreptului la replica."Am incercat din nou sa ajungem la o solutie cu privire la textul dreptului la replica si am luat legatura din nou prin doamna avocat, pentru ca din pacate nu am reusit sa ajungem la doamna Sevil Shhaideh direct. (...) Nu au lasat nicio cale de discutie. (...) Orice am scris si legat de durata si legat de faptul ca ar trebui sa faca referire la faptele neadevarate contestate, nu ni s-a raspuns la nimic.", a spus Adelina Sandu, reprezentanta Pro TV la CNA.Monica Gubernat a spus ca se pare ca cei care au facut stirea nu au inteles articolele de lege cu privire la dreptul oamenilor la un proces echitabil."Mie imi pare rau ca nu ati gasit o solutie. Eu raman la aceeasi opinie, care e contrara Monicai. Mie dreptul la replica nu mi se pare a respecta legea in aceste conditii. Legea spune clar ca. (In acest caz, n.r.) E o judecata de valoare, nu e o replica la nimic. Eu pot fi de acord ca isi considera imaginea prejudiciata.. (...) Textul replicii trebuie sa se refere numai la faptele neadevarate contestate", a spus Radu Herjeu."Eu vreau sa ma iau dupa lege, nu vreau sa creez un precedent. Eu nu vreau sa dau niciunui om politic din Romania dreptul de a isi apara imaginea rectificand sau replicand la acuzatiile care i se aduc.. Nu, CNA a zis in conditiile legii. Adica va obliga sa dati dreptul la replica, in conditiile legii,dreptul la replica. Repet, creem un precedent periculos, de care se vor folosi si altii", a adaugat membrul CNA.Intervenind, Gabriel Tufeanu a spus ca este eliminata "problema contrabalansarii", intrucat stirea a avut durata de doua minute si 20 de secunde, in timp ce dreptul la replica ar avea durata de un minut si 25 de secunde."Noi ne vedem in situatia de a media o chestiune. Pe de o parte ii dau dreptate si lui Radu, adica, avand cuvenit legal dreptul la replica. In acelasi timp, Pro TV nu a difuzat nimic. Pe partea cealalta, ii dau dreptate si colegei Monica - s-a trimis un drept la replica pe care trebuia sa il cititi. Daca ati fi sunat-o pe doamna in cauza la momentul respectiv, in direct, nu ati fi avut nicio secunda posibilitatea sa interveniti, decat daca ii tranteati telefonul in nas, cand nu convenea ceea ce spunea", a spus Tufeanu.Reprezentanta Pro TV a explicat caMonica Gubernat a contestat faptul ca Pro TV nu a facut nicio acuzatie. "Experti: Afacerea Belina, ilegala", a citat Gubernat din raportul de monitorizare al emisiunii."Noi nu am adus nici un fel de acuzatie.pe care nu l-a facut Pro TV", a spus Adelina Sandu.Intervenind intr-una dintre primele dati anul acesta, Laura Georgescu a spus ca in materialul difuzat de Pro TV se fac acuzatii nefondate prin afirmatia ca situatia unui acuzat in dosarul Belina "se complica"."'In cuprinsul reportajului s-a facut referire la un mijloc de proba (expertiza tehnica), care nu face aprecieri cu privire la vinovatia unei persoane, mijloc de proba care nu este destinat publicului'. Am in fata dreptul la replica. Ati spus ca nu face nicio referire in dreptul la replica la ce s-a spus in reportaj. Reportajul dumneavoastra incepe cu: 'Situatia fostului vicepremier acuzat de abuz in serviciu in dosarul Belina se complica'. Nu aveti de unde sa stiti pana pleaca in instanta. Este o acuzatie nefondata. Trei paragrafe mai jos: 'Se poate confirma acuzatia ca este ilegala HD, initiata si promovata de Sevil Shhaideh'. Deci astea sunt acuzatii.?", a spus Georgescu.Reprezentanta Pro TV a spus ca televiziunea era de acord sa difuzeze acel paragraf din dreptul la replica "si multe altele"."Pro TV este in culpa si e cam greu de digerat la ora de maxima audienta sa scrie ca Pro TV nu a respectat prezumtia de nevinovatie si dreptul la imagine. E greu de digerat pentru ei. De asta nu o sa dati niciodata", a spus Gubernat."Din punctul meu de vedere pare ca nici nu vor sa difuzeze. Deja CNA-ul a luat o decizie si le-a impus sa difuzeze dreptul la replica, ei incalcand si acea decizie", a spus Tufeanu.Somatia, supusa prima la vot, a trecut cu sase voturi pentru - Orsolya Borsos, Viorel Vasile Buda, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Radu Herjeu si Rasvan Popescu.Sanctiunea a fost data in baza articolului 62 din Codul de reglementare a continutului audiovizual, potrivit caruia "in cazul in care Consiliul da castig de cauza solicitantului, radiodifuzorul va duce la indeplinire decizia Consiliului in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii ei".