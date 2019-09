CNA, pus in incurcatura de viticultorul in a carui podgorie doar fetele virgine zdrobesc strugurii. TVR a primit doar avertisment

Ziare.

Membrii CNA ar fi propus si o sanctiune, dar nu au putut sa identifice ce articol din legea audiovizualului a fost incalcat, informeaza Pagina de Media CNA a fost sesizat de un telespectator care a vizionat emisiunea."Va rog sa monitorizati emisiunea Viata satului de duminica, 14 iulie, in care invitatul, un fabricant de vinuri, a afirmat ca in podgoria lui numai fetele virgine au voie sa zdrobeasca strugurii, pentru ca altfel iese vinul amar.Mai mult decat atat, patronul a aratat spre camera ceea ce presupunea ca ar fi niste certificate de virginitate. In fata acestor afirmatii care aduc aminte de Evul Mediu, realizatorul emisiunii nu a reactionat in niciun fel. Consider ca este foarte grava promovarea acestui tip de mentalitate la televiziunea publica", a spus reclamantul.Iata declaratia viticultorului respectiv: "Facerea vinului in sistem traditional. Adica prin ... stoarcerea boabelor de struguri cu fete virgine. Printr-o agentie matrimoniala am invitat, am comandat sa ni se aduca 40 de fete virgine.Ne-au adus 40 de fete dar noi n-am mers pe cuvantul lor, le-am dus la o clinica. In autocar s-au urcat doar 27, in final la clinica au picat si-au ramas doar cele 6 fete (sic!) care le vedeti in imagine, (ridicand de pe masa un dosar) iar aici avem certificatele lor de virginitate pentru ca in legenda se spune ca daca fetele care ar fi acolo in ... lin asa cum se numeste vasul in care se zdrobesc strugurii, vinul are si amar".Reprezentantul TVR, Nicolae Voican, a sustinut ca realizatorul emisiunii a vrut sa dea o nota amuzanta materialului."Acest material difuzat in emisiunea Viata Satului a fost ultimul din cadrul acelei editii. A fost inainte de genericul de final. Realizatorul a vrut sa dea o nota mai amuzanta intregii emisiuni, care nu a fost in direct. S-a vrut ca ea sa fie o poveste.Nu pot sa comentez reactiile moderatorului, doar vreau sa va spun ca asta s-a dorit. Imaginile, asa cum ati vazut si dumneavoastra, si a si spus domnul patron de crama, s-a vrut o poveste si pe inceperea stoarcerii vinului, ca sa iasa bun, s-a facut in baza unei traditii, cum sunt foarte multe traditii la noi, in Romania. (...) V-am spus, fiind ultimul material din emisiune, s-a vrut ca publicul sa fie putin amuzat", a spus aceasta.Dorina Rusu, membru CNA, nu a apreciat deloc momentul care s-a dorit a fi amuzant."As aprecia asta intr-o poveste, intr-o fictiune. Dar la televiziunea publica, in emisiunea Viata Satului, care e o emisiune cat se poate de serioasa, mi se pare ceva incredibil. Nu se poate sa faceti asa ceva. Nici nu stiu cum sa calific. Este ceva ce nu se poate accepta", a declarat Dorina Rusu.