Dragnea a votat impotriva unei comisii de ancheta pentru CNA, dar vrea, totusi, sa faca una

Dragnea: Vom depune un proiect de infiintare a comisiei de ancheta

Dezbaterile de saptamana trecuta

Ziare.

com

Comisia ar fi urmat sa verifice termenele in care CNA raspunde plangerilor si sesizarilor primite, prioritizarea acestora, a rapoartelor de monitorizare/autosesizarilor CNA.De asemenea, comisia trebuia sa verifice cadrul de interpretare unitara si predictibila aplicat de catre membrii CNA prevederilor legale, cu accent asupra celor legate de "prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor" si "favorizarea liberei formari a opiniilor", cu precadere in cazul transmisiunilor live ale unor evenimente in desfasurare.PNL si USR doreau si ca aceasta comisie sa verifice modul in care CNA a abordat, atat prin propria monitorizare, cat si prin raspunsul la sesizari si deciziile adoptate, reflectarea in mediul audiovizual a protestului din 10 august 2018, precum si modul real in care CNA asigura garantarea respectului pentru viata privata si demnitatea persoanei.Comisia ar fi urmat sa verifice si conditiile procedurale in care a fost luata decizia sanctionarii cu intreruperea emisiei postului Realitatea TV Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca saptamana viitoare va depune un proiect de hotarare pentru infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea Consiliului National al Audiovizualului incepand din anul 2012, afirmand ca CNA trebuia sa fie o institutie apolitica si s-a dovedit ca nu este.Dragnea a facut aceste precizari dupa ce a fost respinsa solicitarea PNL si USR."Motivul pentru care eu si colegii mei am votat contra (solicitarii PNL si USR de constituire a comisiei de ancheta CNA - n.red.) este dat de perioada scurta pentru care se dorea aceasta ancheta. Noi nu protejam CNA, dimpotriva, vrem o ancheta parlamentara, dar sa inceapa cel putin din 2012.In acest sens, saptamana viitoare vom depune un proiect de hotarare pentru a infiinta o comisie parlamentara de ancheta, dar incepand cu 2012 si daca se poate si mai devreme. Pentru ca CNA este o institutie care trebuie sa fie apolitica. Din pacate s-a dovedit ca nu e", a declarat liderul social-democratilor.In dezbaterile care au avut loc saptamana trecuta, deputatul USR Iulian Bulai a afirmat ca CNA este o institutie profund politizata. "Se face in asa fel incat sesizarile expira si nu mai sunt discutate. (...) In urma abuzurilor jandarmeriei din 10 august au existat 123 de sesizari fata de Antena3.Cate penalitati a primit aceasta televiziune? zero sanctiuni, la fel si fata de Romania TV. Au fost 18 sesizari fata de Realitatea TV si ce s-a intamplat? S-a ajuns la pedeapsa maxima - suspendarea emisiei postului", a spus Bulai.Deputatul UDMR Marton Arpad a atras atentia ca o comisie de ancheta asupra CNA trebuie facuta la nivelul Parlamentului, nu doar la Camera Deputatilor.Deputatul PNL Ionut Stroe a afirmat ca propunerea privind comisia de ancheta asupra CNA are legatura cu modul in care statul roman intelege libertatea de exprimare. Si deputatul PMP Robert Turcescu a solicitat constituirea comisiei de ancheta."Din punctul meu de vedere, trebuie facuta o comisie de ancheta si as sustine si desfiintarea CNA. Functioneaza de 27 de ani si spatiul audiovizual s-a degradat continuu. CNA este ca o maciuca politica", a apreciat Turcescu.