Fost membru CNA, despre simultanul acordat de Ghita: Televiziunea publica a stat in genunchi in fata unor comenzi politice

Conducerea TVR, la mana Guvernului

Cand scopul nu mai e sa informezi publicul, potrivit licentei, ci sa pui presiune pe institutiile statului

Ziare.

com

Comentariile au fost facute joi, dupa ce atat Comisia de Cultura a Camerei Deputatilor, cat si Dorina Rusu (CNA) s-au autosesizat si au anuntat ca vor cere explicatii in cazul interviului cu fostul deputat urmarit international, difuzat simultan miercuri seara la patru posturi de televiziune. La TVR, interviul a fost anuntat anterior si prezentat in cadrul emisiunii realizate de Ionut Cristache, la care a fost invitat si Ion Cristoiu (foto), cel care l-a intervievat pe fugar, in Serbia."Faptul ca Sebastian Ghita este urmarit penal si apare totusi pe posturile de televiziune asta nu e o noutate, din pacate, desi. Este un articol pe care Consiliul il cunoaste foarte bine, dar nu cred ca l-a aplicat de vreo zece ori. Cunoasteti interesele politice...Faptul caasta face parte dintr-o proiectie pe care vad ca doamna Doina Gradea o propaga tot mai puternic in cadrul TVR. Se vede si urmarea plecarii unor asa-zisi jurnalisti de la alte posturi private catre acest nou cuib numit 'televiziunea publica'", a declaratpentruDe altfel, audientele inregistrate de cele patru posturi de televiziune care au difuzat interviul arata totusi odin partea publicului, TVR clasandu-se la coada clasamentului.Intrebat de ce nu a existat o batalie pentru exclusivitate, asa cum ar fi normal pe o piata media libera, Valentin Jucan a spus ca asta "nu e o mare mirare"."Este urmatorul pas facut dupa ce Antena3 si Romania TV au transmis, de curand, acelasi interviu, tot cu Sebastian Ghita. Este doar un pas (...) Asaltul asupra Justitiei (pentru ca eu asa interpretez ceea ce s-a intamplat aseara) continua. (...)Despre rolul pe care ar trebui sa il aiba televiziunea publica eu am tot vorbit, dar vad ca nu intereseaza pe nimeni. Urmarile faptului ca taxa TV nu se mai plateste le putem vedea in interviul de aseara, cand televiziunea publica a stat in genunchi in fata unor comenzi politice. Poate ca, daca ar fi existat o independenta mai mare a conducerii postului, nu s-ar fi intamplat asta.Televiziunea publica nu mai beneficiaza de acea garantie data de faptul ca fondurile veneau direct de la public, prin intermediul taxei. Acum. Practic, cei care conduc administrativ si implicit editorial televiziunea publica sunt si la propriu si la figurat la mana Guvernului, adica a unui factor politic. Si cunoastem cu totii cum se manifesta factorul politic la adresa Justitiei", a mai declarat fostul membru al CNA.Valentin Jucan a sustinut ca era obligatia Consiliului sa ia masuri din vreme, ca sa nu se ajunga aici."Faptul ca un fugar da interviuri in acest mod si dicteaza, traseaza indicatii de demitere e procurorilor, de revocare a procurorului general nu stiu in ce masura e o chestiune care poate fi transata in justitie, insa o abordare din partea CNA ar fi trebuit sa existe demult.Mai exact, de cand am inceput sa monitorizam primele inregistrari cu Sebastian Ghita, de cand el a sters-o din tara si a lasat cate o caseta tipcatre Romania TV. Inca de atunci CNA ar fi trebuit sa reactioneze si nu s-ar mai fi ajuns pana la postul public de televiziune", a declarat acesta.Invitat sa explice care este de fapt problema, mai ales in cazul posturilor de televiziune private despre care unii ar putea crede ca pot difuza ce vor, Valentin Jucan a reamintit ca toate posturile obtin licente si se angajeaza sa ofere un serviciu public, de informare corecta."Poti sa faci un interviu, sa zicem, cu presedintele Coreei de Nord, oricat de ingrat este personajul. Il difuzezi si spui ce ai de spus. Dar in momentul in care tu fragmentezi interviul, cand, atunci avem o problema.Aceste entitati de presa (ca este vorba despre una privata sau nu, dar cu atat mai grav cand e televiziunea publica!) sunt folosite in alt scop. Din punctul meu de vedere, aceste licente de televiziune nu mai sunt administrate asa cum prevede legea, ele nu mai sunt in interesul publicului.Chiar si in cazul televiziunilor private, cand CNA elibereaza o licenta, ea e eliberata in baza unui proiect editorial. Toate proiectele acestea au ca, adica un serviciu public. Aceste televiziuni nu mai fac acest serviciu si urmaresc alte scopuri decat cel pentru care au primit licenta audio-vizuala", a afirmat Valentin Jucan.Mai mult, acesta a facut o comparatie cu ce s-a intamplat recent in Marea Britanie, unde s-a pus serios problema retragerii unei licente, in baza respectarii unui principiu general valabil pentru mediul audiovizual."Uitati-va la reactia politicienilor din Marea Britanie fata de cazul de spionaj, uitati-va la ce au cerut Ofcom-ului, omologul CNA: investigarea mediilor care au finantare din Rusia. Si au spus cu subiect si predicat ca Russia Today n-ar mai trebui sa detina licenta si Ofcom sa i-o retraga.Sigur, nu discutam despre aceeasi magnitudine, dar iata ca astfel de discutii au loc, pentru ca este vorba despre un principiu:, chiar si intr-o democratie cum este cea a Marii Britanii", a mai subliniat Valentin Jucan.