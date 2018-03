Fugarul Ghita, simultan la patru televiziuni: CNA va discuta despre incalcarea legii si manipularea publicului

inregistrat

Publicitate mascata?

Ziare.

com

"O sa fac o autosesizare. Dincolo de libertatea pe care o au televiziunile private, eu consider ca a fost incalcata legislatia in acest caz", a declaratpentru"In primul rand,pentru afirmatiile pe care Sebastian Ghita le-a facut, acesta este principalul aspect legat de incalcarea legislatiei.In al doilea rand, eu consider (si am declarat si in sedinta CNA) ca este vorba despre osa difuzeze patru televiziuni in acelasi timp un interviu. Sa difuzeze patru televiziuni un interviueste una, dar sa difuzeze toate un interviu inregistrat in acelasi timp mie mi se pare ca este manipulare.Dar cel mai grav dintre toate lucrurile care s-au intamplat mi se pare faptul ca Televiziunea Romana a transmis acel interviu, pentru ca e vorba despre o, despre un fugar", a adaugat Dorina Rusu.Aceasta a reamintit ca in CNA nu se discuta decat despre materialele deja difuzate."Noi nu putem sa intervenim asupra politicilor editoriale ale televiziunilor private, dar misiunea televiziunii publice este cu totul alta.Conducerea TVR confunda statutul televiziunii publice, ei considera ca daca e televiziune de stat, e si, nu televiziune publica", a subliniat Dorina Rusu.Intrebata daca se va discuta si despre eventualele sume platite de televizunea publica pentru difuzarea interviului cu fugarul Ghita, Dorina Rusu a spus ca subiectul va putea fi discutat "in momentul in care vor fi audiati reprezentantii televiziunii publice, nu avem cum sa stim acum"."Mie mi se pare ca au facut. Sa fie la TVR, timp de o ora (sau cat a durat interviul), sigla acelui cotidian, mie mi se pare ca este o reclama pe fata. Unii dintre colegii mei spun ca a fost de interes public, dar eu nu cred ca era asa mare interesul public incat TVR sa il fi difuzat, nu cred.Cred ca misiunea televiziunii publice este alta. Ar fi putut sa dezbata pe marginea interviului. Fiind un interviu, s-ar fi facut o. Dar asta nu s-a intamplat", a mai subliniat Dorina Rusu, membru in CNA.Dupa cele intamplate miercuri seara, cand trei televiziuni private si televiziunea de stat au transmis simultan, la o ora de maxima audienta, un interviu inregistrat cu Sebastian Ghita, pe numele caruia exista un mandat international de arestare emis de Inalta Curte, presedintele Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), s-a autosesizat si a anuntat ca o va chema pe Doina Gradea, directorul general interimar al TVR, sa dea explicatii saptamana viitoare in Parlament.