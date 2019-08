Membru CNA, despre fata care a mintit ca e sechestrata: Ce-ar fi sa punem familia imbecilei sa plateasca toate cheltuielile interventiei?

Ziare.

Radu Herjeu, membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA), a reactionat dur dupa ce s-a descoperit ca o tanara de 16 ani din Constanta a anuntat la 112 ca este sechestrata, iar ulterior a marturisit ca totul a fost o farsa."O cretina de 16 ani suna ieri la 112 si anunta ca e sechestrata intr-un apartament din Bucuresti si ca se va arunca de la balcon daca nu e salvata. Intra in trepidatie toate fortele de ordine si, dupa mai multe ore, se descopera ca a fost o 'farsa'.E bine si cu isteria la adresa statului si a unor angajati mai putin profesionisti. E bine si cu presiunea de a reforma unele institutii si de a gandi proceduri mai potrivite pentru cazuri de urgenta.Dar ce-ar fi, ca, intr-o pauza de la privitul la televizor, sa punem familia imbecilei sa plateasca toate cheltuielile interventiei de ieri? Iar pe ea s-o ducem la o scoala de corectie, ca sa-i treaca putin cheful de farse!", a scris Radu Herjeu pe contul sau de Facebook.Reactia transanta vine dupa ce o adolescenta a sunat, vineri seara, la 112 reclamand faptul ca este sechestrata. Apelul s-a dovedit fals cateva ore mai tarziu, insa zeci de politisti si jandarmi in Capitala au actionat pentru gasirea fetei.Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a anuntat ca tanara ar fi efectuat acest apel din razbunare, in urma unei dispute cu partenerul, potrivit Agerpres.