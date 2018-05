Un membru CNA s-a autosesizat, dupa ce Romania TV a spus ca protestatarii vin cu furci si topoare

Ziare.

Intr-un comunicat remis joi, Dorina Rusu aminteste ca, in ianuarie 2017, cand in tara au avut loc cele mai mari proteste de la caderea regimului comunist, "Romania TV anunta ca participantii la protestele antiguvernamentale din Piata Victoriei ar fi fost platiti, lansand celebra expresie: 100 de lei de participant, 50 de lei pentru tineri si 30 de lei pentru caini".Ea arata ca acelasi lucru s-a intamplat si sambata, 12 mai, cand in Capitala a avut loc un nou protest in Piata Victoriei, dar si in alte orase din tara. Romania TV a anuntat ca se pregateste un protest cu violente, unde participantii vor veni cu furci, bate si topoare, informatie ce a fost prezentata in mai multe randuri de televiziunea de stiri."Sambata trecuta, acelasi post a confundat protestele din Piata Victoriei cu rascoala de la 1907 si a anuntat, incepand cu ora 15, ca se pregateste un protest cu violente, la care manifestantii vor veni cu furci, bate si chiar topoare.Informatia a fost prezenta in mai multe jurnale de stiri, atat pe burtiere, cat si in anunturile prezentatorilor. Consider ca, la fel ca in ianuarie 2017,", precizeaza Dorina Rusu, in comunicatul remis Ziare.com.De asemenea, Dorina Rusu aminteste ca, in 2017, postul de televiziune a fost amendat cu 50.000 de lei pentru modul in care a prezentat protestele antiguvernamentale din tara.A.D.