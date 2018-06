Un membru CNA s-a autosesizat dupa declaratiile lui Dragnea: Amintesc de chematul minerilor la Bucuresti

Ziare.

com

"Ca membru CNA, m-am autosesizat in legatura cu afirmatiile presedintelui PSD Liviu Dragnea din emisiunea Sinteza Zilei de duminica, 10 iunie. Pe tot parcursul emisiunii, Liviu Dragnea a facut afirmatii grave, pentru care nu a adus niciun fel de dovezi, iar moderatorul emisiunii nu a intervenit in niciun fel pentru a echilibra situatia", a transmis Rusu intr-un comunicat remis Ziare.com.Aceasta a transmis ca Dragnea "".Doina Rusu a adaugat ca afirmatiile lui Liviu Dragnea amintesc de anumite momente din anii de dupa Revolutie."Amintesc de anul 1990, cand FSN a scos in strada muncitorii de la IMGB pentru a face ordine, iar minerii au fost chemati la Bucuresti pentru a curata Piata Universitatii de elementele turbulente si pentru a devasta sediile celor 'vanduti strainilor' (partidele de opozitie si ziarele care scriau impotriva FSN) . Nici de aceasta data moderatorul emisiunii nu a intervenit. Un lider politic raspunde in fata alegatorilor pentru declaratiile sale, dar un jurnalist este obligat sa respecte legislatia audiovizualului", a punctat ea.Dragnea a acuzat, duminica seara intr-o emisiunea la Antena 3, ca UE si NATO ca sunt responsabili de finantarea partiala a "statului paralel" A.G.