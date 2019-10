Cristian Tudor Popescu ameninta ca nu mai vine la Digi24, dupa emisiunea cu "naparca" Firea

Ziare.

"Tacerea mieilorCand am aparat cu duritate Digi24 in fata pretentiei dlui Mihai Sora-emag ca postul sa se desfiinteze, pentru ca s-ar fi aservit PSD, am spus ca daca voi constata eu compromiterea postului Digi24, nu ma mai vedeti prin studio", si-a inceput Cristian Tudor Popescu mesajul transmis pe Facebook. Jurnalistul sustine ca un prim pas spre acest gest a fost facut aseara, "prin emisiunea realizata de primarul general G. Firea, avandu-i ca public de figuratie pe dnii C. Prelipceanu si R. Kiss. Firea a vorbit 80% din timpul emisiunii, plasand tot ce a vrut. Principala ocupatie a dlui Prelipceanu a fost sa taca asurzitor si sa dea din cap aprobator.Cand a pus una dintre cele nu stiu daca mai mult de 5 intrebari, dl Prelipceanu a avut un ton prevenitor, de scuza, ca sa nu zic umil, 'Nu va suparati, doamna primar general, totusi trebuie sa va intreb ceva...'".Cristian Tudor Popescu a criticat modalitatea in care a fost prezentat publicului si Gabrielei Firea textul Danei Budeanu, cea care a distribuit initial postarea in care erau atacate fondatoarele asociatiei "Daruieste viata", care construieste primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania."Textul oribil al femelei scatofile Budeanu, impotriva celor doua doamne care muncesc voluntar pentru copiii bolnavi de cancer, pe care si l-a asumat si l-a distribuit primarul general al Capitalei, trebuia sa-i fie citit in fata, tare si cu dictie, naparcii Firea - eu asta as fi facut, nu sa-l ascund 'pudic' intr-un unghi de ecran aproape ilizibil", a continuat Cristian Tudor Popescu.", a incheiat el. Gabriela Firea si-a asumat, marti seara, postarea si mesajul referitoare la asociatia "Daruieste viata", care construieste primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania. Primarul a recunoscut ca acel cont de Facebook ii apartine si a spus ca isi asuma mesajul postarii.Intrebata de ce a distribuit fotografia, Firea a replicat: "Este interzis like-ul sau share-ul pe Facebook? Chiar dumneavoastra militati pentru libera exprimare... pentru diversitate".Mai mult, Firea a sugerat ca Vlad Voiculescu, care este candidatul PLUS la Primaria Capitalei la alegerile de anul viitor, isi face campanie pe seama ei."Imi pare rau de ipocrizia care se manifesta. Pentru ca brusc, doar in legatura cu mine, exista foarte multa pudibonderie. Sa stiti ca si eu am copii. (...) Ce ma deranjeaza este manipularea si ipocrizia si faptul ca o anumita persoana isi face campanie electorala pentru alegerile locale de la anul transmitand informatii partiale, ca sa nu spun eronate (...)", a completat ea, la Digi24.In replica, Vlad Voiculescu a transmis pe Facebook ca "astazi aflam de la doamna Firea nici mai mult nici mai putin decat ca eu 'patronez' deja alte initiative care o deranjeaza pe dansa la PR. Nu una, ci mai multe.Nici Gabriela Firea, nici Dragnea, nici Dancila, nici atatia altii din vechea politica nu isi pot imagina ca initiative precum #NoiFacemUnSpital, ca MagiCAMP, MagicHOME sau MagicHELP - Reteaua solidaritatii, ca HOSPICE Casa Sperantei sunt instrumente prin care societatea isi face un serviciu siesi, ajutandu-i pe cei lasati fara speranta de stat.Nu isi pot imagina ca suntem deja milioane in tara asta care nu mai avem nevoie de stapan. Nu suntem si nu am fost niciodata slugi. Nu avem nevoie de domni".A.G.