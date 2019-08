Cele mai asteptate show-uri care incep in septembrie la TV. Emisiuni ajunse la sezonul 9 si productii noi

Ziare.

Kanal D se pregateste de o premiera. Este vorba despre emisiunea-concurs "Imi place dansul" care incepe pe 31 august. Emisiunea va fi prezentata de Victor Slav si Cristina Dorobantu, iar din juriu fac parte Beatrice Rancea, Emil Rengle, Cocuta si CRBL.Pro TV anunta ca pe 6 septembrie va incepe cel de-al noualea sezon al emisiunii "Vocea Romaniei", cu cateva schimbari in privinta formatului. La aceasta editie, emisiunea va avea 8 auditii pe nevazute, 4 knockout-uri, o editie de confruntari si 3 show-uri live - 2 semifinale si marea finala, arata Pagina de Media . Iar in juriu revine Horia Brenciu , in locul Andrei."MasterChef" revine pe micul ecran pe 9 septembrie, cu un juriu schimbat in intregime, format din Chef Joseph Hadad, Chef Silviu Chelaru (fost concurent al emisiunii) si Cosmin Tudoran, expert in vinuri si fost membru al trupei Cassa Loco.Cei de la "Chefi la Cutite" revin si ei in toamna cu cel de-al saptelea sezon. Emisiunea de la Antena 1, jurizata tot se Florin Dumitrescu, Sorin Bontea si Catalin Scarlatescu, va incepe tot pe 9 septembrie.Dragos Bucur revine la emisiunea "Visuri la Cheie", dupa ce ultimul sezon a fost prezentat de Corneliu Ulici. Cel de-al saselea sezon al emisiunii va incepe pe 11 septembrie. Echipa Visuri la cheie, din acest sezon, va fi formata din: Alina Vilcu - arhitect, Cristina Joia - designer de interior, Laura Boghiu - arhitect, Omid Ghannadi - arhitect si Valentin Ionascu - arhitect.Pro TV anunta si un nou format, "Sef sub acoperire". "Saptamanal, noua emisiune va duce cate un director sub acoperire, care va experimenta mai multe job-uri in propria companie. In fiecare departament, un angajat ii va fi mentor si va incerca sa-l initieze pe sef in tainele companiei si ale job-ului respectiv.Odata aflat sub acoperire, seful va afla la prima mana, necenzurat, care sunt lucrurile care functioneaza, va afla despre angajatii model (... si nu numai), dar si despre diverse probleme. Intreaga experienta va schimba atat modul in care seful isi priveste propria companie, cat si cum privesc angajatii propriul loc de munca", a transmis televiziunea despre noua emisiune.Si asa cum era de asteptat, pe micul ecran revin si obisnuitele emisiuni "La Maruta" (ProTV), "Teo Show" (Kanal D) si "Acces Direct" (Antena1) .