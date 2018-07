S-au anuntat noii antrenori la "Vocea Romaniei" - Loredana si Adi Despot au parasit emisiunea

Ziare.

com

Cu o cariera de aproximativ 20 de ani in muzica, Andra a lansat 13 albume si a sustinut spectacole atat in Romania, cat si in strainatate.Pe langa cariera muzicala, ea are si experienta in televiziune: este jurat la show-ul de divertisment " Romanii au talent " si antreneaza copii la "Vocea Romaniei Junior".Irina Rimes, Tudor Chirila, Smiley si Andra sunt antrenorii sezonului al optulea al emisiunii "Vocea Romaniei".In primele trei sezone ale emisiunii, antrenori au fost Loredana Groza , Horia Brenciu, Mariu Moga si Smiley. In 2014, Pro TV l-a inlocuit pe Horia Brenciu cu Tudor Chirila, iar anul trecut, Marius Moga a fost schimbat cu Adi Despot. In cel de-al saptelea sezon antrenori au fost Loredana Groza, Smiley, Tudor Chirila si Adi Despot.