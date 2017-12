81 de jurnalisti au murit, in timp ce isi faceau datoria, in 2017

Ziare.

com

In raportul sau anual, Federatia Internationala a Jurnalistilor (IFJ) a transmis ca jurnalistii si-au pierdut vietile in asasinate, atacuri cu masini-capcana si incidente armate peste tot in lume, scrie agentia Associated Press, citata de Seattle Times De asemenea, peste 250 de jurnalisti se aflau in inchisoare in anul 2017, dintre care 160 doar in Turcia.Numarul jurnalistilor morti in acest an a fost cel mai mic din ultimul deceniu. Cei mai multi au fost ucisi in Mexic, dar multi si-au pierdut vietile si in zone de conflict din Afganistan, Irak si Siria. Anul trecut au fost 93 de reprezentanti media ucisi.Presedintele IFJ, Philippe Leruth, a spus ca, in timp ce numarul de decese "este pe o panta descendenta, nivelurile violentei in jurnalism raman inacceptabil de ridicate".Printre jurnalistii ucisi se numara opt femei, dintre care doua in Europa - Kim Wall in Danemarca, si Daphne Caruana Galizia in Malta.