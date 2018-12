Active Watch, scrisoare deschisa catre Politia Teleorman, care a cerut Rise Project sa spuna cine le-a dat valiza

Ziare.

Documentul vine in contextul in care, la inceputul saptamanii, Politia din Teleorman a cerut jurnalistilor de la Rise Project sa spuna cine le-a dat valiza care a dus la dezvaluirile #TeleormanLeaks."In cele de mai jos vom argumenta juridic importanta protectiei care trebuie sa fie acordata surselor jurnalistilor. Dar exista si cateva argumente de bun simt pe care ar trebui sa le mentionam. Politia din Teleorman, prin capul judetean al acesteia, solicita unor jurnalisti sa sprijine anchetarea unui furt prin furnizarea informatiilor care ar putea sa conduca la faptas.Solicitarea pare sa fie justificata, atata timp cat e vorba despre suspiciunea de furt. Dar daca o persoana suspectata de a fi devalizat o companie depune plangere la politie ca i s-au furat documentele care dovedesc faptul ca a devalizat compania, ce trebuie sa cerceteze politia? Cine trebuie sa fie urmarit: suspectul, sau persoana care ajuta la investigarea suspectului?", transmit cei de la ActiveWatch in scrisoare.De asemenea, sunt expuse argumentele juridice, fiind amintit Articolul 10 ("Libertatea de Exprimare") al Conventiei Europene a Drepturilor Omului."Importanta protejarii surselor jurnalistice a fost afirmata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in hotararea Goodwin vs. Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si intarita prin hotarari ulterioare:' (...) protectia care trebuie acordata presei este de o importanta deosebita. (...) Protectia surselor jurnalistice este una din conditiile esentiale ale libertatii presei (...) reafirmata in mai multe instrumente internationale referitoare la libertatile jurnalistice (vezi, intre altele, Rezolutia cu privire la libertatile jurnalistice si drepturile omului adoptata la a 4-a Conferinta ministeriala europeana asupra politicii in domeniul mass-media 'Praga, 7-8 decembrie 1994' si Rezolutia cu privire la confidentialitatea surselor jurnalistilor adoptata de Parlamentul European la 18 ianuarie 1994, Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr.C 44/34).Lipsa unei astfel de protectii ar impiedica sursele sa sprijine presa, respectiv activitatea de informare a publicului cu privire la chestiunile de interes public. Aceasta ar submina rolul vital al presei, de 'caine de paza public' si ar afecta posibilitatea presei de a oferi informatii corecte si demne de incredere.Odata examinata importanta, pentru libertatea presei intr-o societate democratica, a necesitatii protectiei surselor jurnalistice si a posibilului efect destructiv pe care dispozitia de divulgare a surselor l-ar avea asupra exercitarii acestei libertati, este evident ca o astfel de masura nu este compatibila cu articolul 10 al Conventiei decat in masura in care se justifica printr-o cerinta imperioasa de protejare a interesului public'", se arata in scrisoare.ActiveWatch mai arata ca dreptul intern contine in toate legile care reglementeaza exclusiv functionarea mass-media prevederi specifice si clare referitoare la protectia surselor jurnalistice si conditiile stricte in care jurnalistul poate fi obligat la dezvaluirea acestor surse."Desi aceste articole de lege sunt dedicate unor forme specifice de jurnalism care nu includ jurnalismul online, ele sunt obiectivari ale principiului sustinut de jurisprudenta CEDO si care are aplicabilitate pentru toate domeniile de activitate jurnalistica.In orice caz,", conform organizatiei.Scrisoarea vine in contextul in care jurnalistii de la Rise Project au fost instiintati de catre Politia din Teleorman ca sunt vizati intr-un dosar penal deschis in urma unei plangeri facute de directorul Tel Drum, Petre Pitis."Dupa militia datelor personale, ne cauta si politia din Teleorman. Cu aceleasi griji: sursele noastre si arhiva #TeleormanLeaks. Petre Pitis, directorul Tel Drum, a facut plangerea, iar comisarul Valentin Dumitrascu, seful IPJ Teleorman, a trecut la fapte. Sunt prieteni.Ambii au mers la vanatoare cu Liviu Dragnea de nenumarate ori, semnand frecvent registrele gruparii si distrandu-se printre cadavre in efectiv complet cu baronii PSD. Va multumim ca ne urmariti. Continuam", au anuntat, pe Facebook, cei de la Rise Project.Jurnalistilor li se cere sa-si dezvaluie sursele si sa spuna daca au predat vreunei autoritati documentele.A.D.