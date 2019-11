CTP refuza invitatia la dezbaterea lui Iohannis: Nu vreau sa ma numar printre jurnalistii preferati de domnul Iohannis

Ziare.

"Am fost sunat de Administratia Prezidentiala, care mi-a spus, de altfel, ca sunt primul sunat si invitat atat in calitate de formator de opinie, cat si de reprezentant al Digi24. Am spus doamnei in cauza ca eu nu sunt angajat al Digi24, prin urmare nu pot de capul meu sa reprezint postul.A insistat doamna: 'Acestea sunt calitatile in care va invitam'. Am sunat conducerea postului Digi24 si am comunicat: Iata ce vrea Cotroceniul. Conducerea a fost in prima instanta de acord ca eu sa reprezint Digi24, desi nu sunt angajat", a declarat CTP, intr-o interventie telefonica pentru Digi24.Apoi, jurnalistul a explicat ca nu i s-a parut normala aceasta invitatie."Eu m-am gandit: nu e normala invitatia asta nominala, dar or fi astia zgarciti, vor sa comaseze postul meu de formator de opinie cu cel de la Digi24. A avut loc a doua convorbire, in care mi s-au lamurit niste lucruri. Acolo am vazut ca e vorba de invitatii nominale catre alti jurnalisti, catre toti jurnalistii invitati si ca e un numar foarte restrans, pana in zece", a continuat CTP.Popescu a adaugat ca totul arata ca o receptie exclusivista a presedintelui Iohannis."Si am spus: nu se poate asa ceva,Eu nu vreau sa ma numar printre jurnalistii preferati de domnul Iohannis, cum nu vreau sa ma numar printre jurnalistii preferati de niciun alt politician.Prefer sa fiu detestat de toti. Prin urmare, am comunicat Cotroceniului ca nu voi veni la aceasta dezbatere, dar daca se schimba datele, mi-am permis sa ofer si o sugestie, in sensul ca nu la Cotroceni, la PNL in niciun caz, sa se desfasoare intr-o aula universitara si asa s-a si facut", a continuat jurnalistul.El a adaugat ca normal ar fi sa fie trimise invitatii in alb redactiilor si acolo sa se decida cine merge la dezbatere, aceasta nefiind o decizie care sa ii apartina lui Iohannis."Atunci eu pot sa revin asupra hotararii mele si sa particip. De atunci nu am mai primit niciun telefon. Inca o precizare, invitatiile - mi s-a spus - sunt nominale si netransmisibile. Asta-i tot.Am comunicat, de asemenea, hotararea mea conducerii postului si a fost de acord. Acum, daca se hotaraste Cotroceniul sa invite pe altcineva, de pilda, pe doamna Manolache de la Digi, asta e o chestiune care nu ma mai priveste pe mine, eu v-am spus de ce Digi24 nu figureaza deocamdata", a adaugat Cristian Tudor Popescu.Amintim ca marti seara va avea loc o dezbatare organizata de Klaus Iohannis cu politologi si jurnalisti, dar pana la aceasta ora nu s-a comunicat oficial nici ora, nici durata, nici cine sunt invitatii care au dreptul sa si puna intrebari.