De ce a fost amendat CTP in cazul Pavianul

Aceasta este o parte din motivarea pe baza careia Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis amendarea jurnalistului Cristian Tudor Popescu cu suma de 1.000 de lei, pentru ca a comparat coafura Vioricai Dancila cu "podoaba capilara a pavianului cu mantie". Aceeasi amenda a primit-o si jurnalistul Cosmin Prelipceanu, moderatorul emisiunii de la Digi 24.Practic, totul a inceput pe 16 ianuarie, atunci cand C.T.Popescu a afirmat, in direct, despre Viorica Dancila: "Incep sa ma gandesc ca Susanica Gadea (fost ministru al Educatiei in perioada comunista- n.red) sau Maria Bobu (fost ministru al Justitiei in perioada comunista, sotia lui Emil Bobu- n.red.) erau niste lumini in Guvernul lui Ceausescu din anii '80. Cum a ajuns aceasta doamna?Coafura aceasta imi aminteste de pavianul cu mantie, e o specie pe cale de disparitie. Nu pot sa nu ma gandesc, este exact modul cum e asezata podoaba capilara a pavianului cu mantie".CNCD s-a autosesizat pe 18 ianuarie in acest caz si s-a miscat cu rapiditate. Pe 31 ianuarie i-a amendat deja pe cei doi jurnalisti. Cristian Tudor Popescu anunta atunci ca va contesta decizia CNCD, spunand ca se considera nevinovat si ca institutia i-a facut "o nedreptate flagranta", care ii ridica semne de intrebare cu privire la obiectivitatea acestui organism.CNCD a motivat pe 13 pagini de ce a dat aceste amenzi.Potrivit motivarii, CTP s-a aparat, intr-o intampinare transmisa in scris, ca aceasta tema a fost inventata de presa murdara si ca el nu ar fi asemanat-o pe Dancila cu o maimuta. El s-a aratat jignit ca numele sau a fost apropiat "de o mizerie de presa".Prelipceanu si-a exprimat surpriza privind rapiditatea cu care CNCD a actionat in acest caz si a aratat ca libertatea de exprimare nu poate fi limitata, potrivit legii. El a explicat ca CTP a facut o asociere intre coafura Vioricai Dancila si podoaba capilara a pavianului cu mantie, "ceea ce nu inseamna ca a comparat-o cu o maimuta"."Au fost si in Romania cazuri in care s-au facut afirmatii discriminatorii, despre care nu stie daca au fost sanctionate de catre CNCD", se arata in motivarea deciziei care a fost apararea celor doi jurnalisti.Potrivit CNCD, "asocierea aspectului fizic al unei persoane cu un animal este de natura sa duca la crearea unui cadru degradant"."Afirmatia a fost facuta dupa ce Viorica Dancila a fost comparata cu alte femei din politica ("Susanica" Gadea, Maria Bobu), din vremea comunista, dupa care a ridicat intrebarea "Cum a ajuns aceasta doamna?" Astfel, in mod evident, exista o legatura intre asocierea facuta si criteriul de gen," se arata in motivarea deciziei.Colegiul Director a constatat ca afirmatia a fost facuta in public si ar viza crearea unei atmosfere ostile, degradante, pe criteriul de gen, prin urmare reprezinta o incalcare a dreptului la demnitate.In cazul lui Prelipceanu, CNCD arata ca acesta "a avut un comportament pasiv care, prin efectele sale, a defavorizat in mod nejustificat o persoana, hartuita in mod public".Cea mai mare parte a motivarii este invocarea jurisprudentei CEDO privind libertatea de exprimare, toleranta si respectarea demnitatii umane sau rolul presei intr-o societate democratica. Aceasta este completata cu prevederi din Constitutie sau decizi date de Curtea Constitutionala."Se poate invoca necesitatea restrangerii libertatii de exprimare in situatia in care exista o nevoie publica urgenta - nevoia publica urgenta este data de modul in care rolul femeilor in societate, in special in politica, este perceput in Romania, chiar si la inceput de secol XXI", a mai motivat CNCD.CTP, prin afirmatiile facute, nu ar fi analizat faptele Vioricai Dancila, "capacitatile intelectuale, moralitatea ei care nu ar recomanda-o pentru o functie publica, ci aspectul fizic"."Persoana vizata nu a avut cum sa se apere impotriva afirmatiilor facute, iar moderatorul, care ar fi trebuit sa aiba rolul de a contrabalansa afirmatiile unei parti in astfel de situatii, in care nu exista oponent la ideile expuse, a ramas pasiv fata de afirmatii", mai arata CNCD.CNCD a aratat pe sapte puncte de ce l-a amendat pe Cristian Tudor Popescu cu 1.000 de lei.a) "reclamatul este un relevant formator de opinie in Romania"b) "nu este prima sanctiune aplicata de CNCD pentru afirmatiile reclamatului, sanctiunea anterioara nu a dus la modificarea comportamentului acestuia"c) "ulterior reclamatul nu si-a asumat greseala, nu a recunoscut ca a facut o afirmatie nepotrivita, mai mult, a afirmat ca organizatiile de protectia animalelor trebuiau sa sesizeze CNCD pentru protejarea maimutelor"d) "pozitia femeilor in societatea din Romania, in special in pozitii de conducere si in politica, este inca un subiect sensibil, promovarea unor stereotipuri care intaresc opinia ca pentru femeia de succes aspectul exterior este important reprezinta un impediment in formarea unei mentalitati colective corecte care promoveaza egalitatea de gen"e) "discriminarea a vizat o persoana, chiar daca prin efectele pe care le genereaza afecteaza indirect imaginea femeii in societatea din Romania"f) "Directivele Uniunii Europene in domeniu si jurisprudenta Curtii Europene de Justitie solicita statelor membre Uniunii Europene aplicarea de sanctiuni efective, proportionale si descurajante; sanctiunea de avertisment, singura mai mica, nu ar fi efectiva si descurajanta, o amenda mai mare ar fi neproportionala cu scopul urmarit"g) "o sanctiune mai mare decat cea minima ar afecta in mai mare masura libertatea de exprimare".CNCD l-a amendat pe Cosmin Prelipceanu cu 1.000 de lei avand in vedere punctele d)-g) dar si alte doua motive:a) "reclamatul a fost moderatorul emisiunii in care s-a facut afirmatia, astfel fapta lui este mai grava, avand sarcina de a interveni in situatia in care persoanele invitate in emisiune (chiar si telefonic) utilizeaza un limbaj necorespunzator";b) "reclamatul se afla pentru prima data in situatia de a fi sanctionat pentru fapte de discriminare."CNCD i-a mai obligat pe cei doi sa prezinte un rezumat al hotararii, pe postul Digi24, emisiunea "Jurnalul de seara", cu incepere de la ora 21:00.