Der Spiegel dezvaluie ca unul dintre jurnalistii sai isi falsifica de mai multi ani articolele

Claas Relotius, in varsta de 35 de ani, a primit la inceputul lui decembrie premiul "Reporterul anului", pentru un articol despre tineri sirieni care s-ar afla la originea razboiului civil ce a izbucnit in 2011.El si-a dat duminica demisia de la saptamanal.Confruntat cu acuzatii aduse de alt jurnalist, cu care a lucrat la un subiect la frontiera Mexicului cu Statele Unite, el a recunoscut, pana la urma, ca a inventat declaratii si scene la care nu a asistat vreodata, relateaza AFP.In total, cel putin 14 articole ar fi fost falsificate - inclusiv unul despre un yemenit care ar fi petrecut 14 ani fara motiv la Inchisoarea militara americana de la Guantanamo Bay (Cuba) si altul despre Colin Kaerpernick, un jucator de fotbal american care ingenunchea in timpul intonarii imnului american, in semn de protest fata de ingelaitati rasiale. Relotius pretindea ca i-a intervievat pe parintii lui Kaerpernick.Intr-un lung articol despre acest scandal, redactia Der Spiegel se declara "socata" dupa falsificari "la scara mare".Ea dispune, cu toate acestea, de un serviciu de verificare interna a ceea ce scriu reporterii sai."Sunt bolnav si am nevoie de ajutor", a declarat Relotius intr-un articol publicat in revista.Claas Relotius, care a lucrat mai intai ca jurnalist independent pentru Der Spiegel si alte publicatii, a intrat in redactia saptamanalului de la Hamburg in urma cu un an si jumatate.Potrivit Der Spiegel, aproape 60 dintre articolele sale au fost publicate in revista tiparita pe hartie sau pe site.Saptamanalul urmeaza sa efectueze o ancheta pentru a intelege cum au putut fi efectuate aceste falsificari in ultimii ani.