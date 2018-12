In Romania, exista un declin substantial privind capacitatea jurnalistilor de a-si face meseria: Suntem in rand cu Yemen, Burundi sau Zanzibar

Ziare.

In Romania exista un declin substantial privind capacitatea jurnalistilor de a-si face treaba, scrie in raportul citat de The Guardian., tara in care reporterii au recunoscut in particular ca se abtin de teama sa scrie despre presedintele Recep Tayyip Erdogan.Aparitia tot mai multor guverne autoritare si amenintarea cenzurii au crescut presiunea asupra reporterilor la nivel global, conform organizatiei, care afirma ca 326 de jurnalisti au fost trimisi la inchisoare din cauza muncii lor in 2017.Peste jumatate dintre cei inchisi sunt retinuti in Turcia, China si Egipt, deseori fiind acuzati ca se opun statului."Pretul protejarii dreptului la libera exprimare si informare a devenit extrem de mare: moarte, detentie si frica, iar spatiul pentru discutii si comunicari profunde este atacat.Avem nevoie de cetateni informati, institutii puternice si statul de drept mai mult ca niciodata", a declarat Thomas Hughes, directorul executiv al organizatiei.Gruparea a ajuns la concluzia ca, in contextul existentei unor lideri populisti "puternici" al caror discurs este similar cu cel al presedintelui american, Donald Trump.In mod special, a declarat Hughes.Donald Trump a acuzat in repetate randuri presa din SUA ca fiind "rea" si "teribila" si pentru ca transmite "stiri false".Exista dovezi care arata ca abordarea sa ii incurajeaza si pe altii, din Ungaria pana in Filipine, Albania si Canada."Retorica ostila care are efecte la nivel global: crimele din aceasta regiune au loc in medii in care presa este demonizata si insultata, inclusiv din partea oficialilor", se arata in raport. In mai putin de un an, jurnalisti au fost ucisi in Bulgaria, Slovacia, Rusia si Malta.Datele Comitetului pentru Protectia Jurnalistilor (CPJ) arata ca situatia din 2018 este, cel mai probabil, una similara. De fapt, numarul celor ucisi, spre deosebire de cei care au murit in razboi sau alte incidente, este in crestere.Recent, jurnalistul Washington Post Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit din Istanbul. El este unul dintre cei 31 de jurnalisti omorati in 2018., conform unei analize a CPJ. In afara de tarile aflate in razboi, cele cu cele mai multe decese sunt India, Mexic, Brazilia, Pakistan si Rusia.Articolul 19 a informat si ca monitorizarea internationala nu acopera toate cazurile de violenta impotriva jurnalistilor, mai ales cand este vorba de jurnalisti locali din comunitati mici sau marginalizate.Alte amenintari la libertatea de exprimare includ diferenta mare de putere intre retele sociale cum ar fi Facebook si utilizatorii lor, dupa cum a fost demonstrat de scandalul Cambridge Analytica. Articolul 19 a ajuns la concluzia ca declinul in pluralitatea media are un impact negativ asupra abilitatii publicului sa inteleaga ce se intampla in lume si face viata mai usoara pentru guvernele autoritare care incearca sa cenzureze Internetul.Articolul 19 a folosit 32 de indicatori pentru a analiza libertatea de exprimare si informare, luand in considerare cinci criterii: restrictiile privind activitatile civice inclusiv dreptul de a protesta, cenzura pe internet, libertatea presei, siguranta activistilor si a jurnalistilor si transparenta guvernului.Danemarca este pe primul loc in acest top cand sunt luati in considerare toti indicatorii. In primele cinci tari se mai regasesc Norvegia, Elvetia, Germania si Finlanda.