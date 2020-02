Initiatorul legii prin care jurnalistii sunt scutiti de impozit: Nu le cerem nimic in schimb

Ziare.

In plus, el indeamna jurnalistii sa se organizeze intr-o asociatie cu care politicienii sa poata avea un dialog permanent.In decembrie 2018, deputatul PSD Valeriu Steriu anunta, intr-un interviu acordat News.ro, initiativa legislativa de modificare a Codului Fiscal prin care si jurnalistii sunt inclusi in categoria profesiilor care beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe venit.Proiectul sau, pe care il califica drept "un balon de oxigen" pentru domeniul presei, propune contopirea cele doua forme de plata existente in prezent - contractul de munca si contractul de drept de autor - "scutind intr-o forma mult mai vizibila partea de drepturi de autor, dar asigurand ca orice jurnalist isi plateste contributia pentru sistemul de asigurari sociale si pentru pensii".Saptamana aceasta, initiativa legislativa prin care jurnalistii sunt scutiti de plata impozitului pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor si pentru cele din drepturi de autor - sustinuta de PSD, ALDE si PMP - a fost adoptata de Camera Deputatilor, for decizional, si a fost trimisa spre promulgare In urma acestui vot, reactiile din media si din mediul online au fost impartite. "Este o dezbatere ampla, ceea ce inseamna ca a starnit interes", a spus el intr-un interviu acordat PSNews.ro.Legea a trecut prin opt comisii, de cand proiectul a fost depus in primavara anului trecut. "Am avut si critici. Multi mi-au spus. Le-am spus ca nu are legatura cu asta, nu cerem nimic in schimb".El a apreciat faptul ca o parte a presei i-a adus critici si a adaugat: "Orice lege e perfectibila, mai sunt cativa pasi pana va putea fi implementata".Steriu a amintit ca, in Senat, legea a primit un amendament care prevede ca "toata aceasta scutire de impozit sa se faca in baza unui ordin comun pe care Guvernul, prin Ministerul de Finante si cel al Muncii, va trebui sa il realizeze"."Cel putin, din punctul de vedere al libertatii presei, al continuarii activitatii ei - ma intorc la platformele online, credeti-ma, nu lasa niciun leu impozit in Romania, orice stire publicata pe Facebook, daca vrei sa o sponsorizezi, banii pleaca in Irlanda sau in paradisuri fiscale - jurnalistii si tehnicienii de radio si televiziuni au acelasi drept sub aceasta lege. Vom vedea".Steriu a adaugat: "In continuare cred ca este prea putin ce se poate face. Auzeam:. Toti constructorii, prin Ordonanta 114, peste un anumit nivel incep sa plateasca impozitul pe venit. Agricultorii sunt binecuvantati de un nivel de subventii. Deci, daca pentru anumite activitati, avem anumite facilitati fiscale - nu doar Romania le ofera - atunci de ce sa nu le... Dezbaterea e dificila cu toate miile de jurnalisti, dar sutele pe care le-am consultat...Invit presa sa isi fundamenteze o asociatie a jurnalistilor independenti cu care sa putem avea un dialog permanent. E o necesitate uriasa. Stiu ca in trecut au existat. In plus, e foarte important rolul angajatorului".Valeriu Steriu este de parere ca si Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public poate fi imbunatatita, pentru ca "este nevoie de o presa libera, independenta, care sa asigure transparenta informatiei". Organizatia ActiveWatch a transmis, joi, o scrisoare deschisa in care cere presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge legea scutirii de impozit pentru jurnalisti, pentru ca este "imorala" si poate "finanta propaganda politica".