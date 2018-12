Instanta decide joi daca un jurnalist turc va fi extradat din Romania la cererea lui Erdogan

UPDATE 1

Informatia este oferita de publicatia Zaman Romania , care scrie ca mandatul a fost emis la ordinul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) va sesiza, miercuri, instanta pentru ca judecatorii sa analizeze cererea autoritatilor turce privind extradarea lui Kamil Demirkaya.Purtatorul de cuvant al PCAB, Viviana Ciuca, a declarat ca jurnalistul a fost audiat de procurori, urmand ca in cursul zilei de miercuri sa fie sesizata Curtea de Apel Bucuresti. Viviana Ciuca a precizat pentru Agerpres ca acesta nu a fost retinut de procurori.Curtea de Apel Bucuresti dezbate joi cererea autoritatilor turce privind extradarea jurnalistului Kamil Demirkaya, noteaza Agerpres.Demirkaya locuieste in Romania de 2 ani, alaturi de sotie si fiul sau in varsta de 10 ani, avand permis de sedere temporara. De altfel, chiar luna trecuta acesta si-ar fi depus actele necesare pentru a-i fi prelungit permisul de sedere. Documentele se afla acum in curs de procesare.El a fost si director general al ziarului Zaman Bulgaria."La ordinul lui Erdogan, procuratura din Antalya a emis un mandat de arestare, ziaristul fiind acuzat ca este membru al miscarii Gulen. Guvernul turc a trimis autoritatilor romane mandatul de extradare pentru Demirkaya, iar in aceasta dimineata ziaristul a fost ridicat de acasa si dus la sediul IGPR. In cursul zilei, acesta urmeaza sa fie dus la Parchetul General", mai noteaza sursa citata.In plus, Zaman Romania cere autoritatilor romane sa ia in considerare faptul ca Ankara a inceput din vara lui 2016 o vanatoare a ziaristilor si a tuturor celor care se opun regimului totalitar al lui Erdogan.De asemenea, europarlamentarul Cristian Preda a scris, pe pagina sa de Facebook , ca a cerut membrilor grupului socialist din Parlamentul European sa blocheze procedura."Le-am scris tuturor membrilor grupului socialist din PE sa blocheze ceea ce tovarasii lor de drum de la Bucuresti sunt pe cale sa faca impotriva libertatii presei", a notat Preda pe reteaua sociala.