Jurnalist marocan retinut si judecat pentru un mesaj publicat pe Twitter in aprilie: E acuzat de "insulta fata de magistrat"

In varsta de 33 de ani, Radi a fost retinut saptamana trecuta. In mesajul postat in luna aprilie el condamna verdictul dat de un magistrat contra unor membri ai Hirak, o miscare de protest care a agitat Marocul in 2016 si 2017, condamnati la pedeapse de pana la 20 de ani de inchisoare.Dupa un val de indignare suscitat de arestarea sa, justitia marocana l-a eliberat conditionat marti, dupa ce a acceptat o cerere formulata de avocatii apararii.Omar Radi a colaborat cu mai multe publicatii marocane si internationale si a publicat anchete in domeniul economiei. El a acoperit si miscarile de protest care au agitat regiunile marginalizate din regat si a co-realizat un documentar despre Hirak.Un nou Cod al presei, care nu mai prevede pedepse cu inchisoarea, a intrat in vigoare in 2016 in Maroc, dar jurnalistii continua sa fie urmariti in baza Codului penal, la fel si anumiti internauti pentru ca protesteaza pe retelele de socializare.