Un important om de afaceri a fost arestat in ancheta privind asasinarea jurnalistei Daphne Galizia

Omul de afaceri Yorgen Fenech a fost retinut dupa ce Politia i-a interceptat iahtul in largul insulei, in Mediterana, conform unor surse citate de Reuters.Prim-ministrul maltez Joseph Muscat a confirmat, marti, arestarea unui barbat suspectat ca a actionat ca intermediar in cazul asasinarii jurnalistei Daphne Caruana Galizia, in octombrie 2017.Muscat a declarat ca suspectul ar putea fi gratiat, daca va oferi informatii ce vor conduce la inculparea celui care a orchestrat asasinatul.Fenech este director si coproprietar al unui grup de afaceri care a obtinut in 2013 o importanta concesiune energetica din partea guvernului maltez pentru a construi o centrala pe baza de gaz pe insula.Iahtul sau de lux Gio a plecat, miercuri, din portul Portomaso, situat la 8 km nord de La Valletta, cu putin inaintea zorilor. Politia a interceptat rapid ambarcatiunea si a obligat-o sa revina in port.Jurnalista de investigatii Daphne Caruana Galizia, in varsta de 53 de ani, care demascase numeroase cazuri de spalare de bani si coruptie in Malta, a fost ucisa la 16 octombrie 2017 , cu ajutorul unei incarcaturi explozive plasate sub automobilul sau.Trei barbati au fost trimisi in judecata sub acuzatia ca au plantat si detonat dispozitivul exploziv care a ucis-o pe jurnalista, dar autoritatile nu au reusit pana acum sa stabileasca cine a ordonat asasinatul.In februarie 2017, Caruana Galizia a scris pe blogul sau despre o misterioasa companie din Dubai denumita 17 Black Limited, afirmand, fara a aduce dovezi, ca aceasta avea conexiuni cu politicieni maltezi.Jurnalista nu a putut descoperi cine era proprietarul companiei. O investigatie realizata ulterior de Reuters l-a identificat pe acesta in persoana lui Fenech.Potrivit unui email datand din decembrie 2015, descoperit de autoritatile de reglementare financiara malteze, companii secrete cu sediul in Panama si detinute de ministrul de atunci al Energiei, Konrad Mizzi, si de Keith Schembri, secretarul general al Guvernului, urmau sa primeasca plati de pana la 2 milioane de dolari in termen de un an de la 17 Black Ltd. pentru servicii nespecificate.