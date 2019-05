Papa Francisc aduce un omagiu jurnalistilor: Libertatea presei este un element cheie pentru sanatatea unei tari

Ziare.

Papa le-a cerut jurnalistilor sa evite stirile false si sa continue sa scrie despre situatia oamenilor care nu mai sunt pe primele pagini ale ziarelor, dar inca sufera, el mentionand in special comunitatile Rohingya si Yazidi, relateaza Reuters "Am ascultat cu durere statisticile cu privire la colegii vostri ucisi in timp ce isi faceau meseria cu curaj si daruire in atat de multe tari, pentru a relata ce se intampla in razboaie si in alte situatii dramatice in care se afla atat de multi frati si surori de-ai nostri in lume", a spus Suveranul Pontif.Papa Francisc s-a adresat jurnalistilor dupa ce Patricia Thomas, de la Associated Press Television, a vorbit despreThomas le-a mentionat pe Lyra Mckee, care a fost impuscata mortal in timp ce relata despre proteste in Irlanda de Nord, si pe Daphne Caruana Galizia, din Malta, care a murit intr-un atac cu bomba in 2017. Ea a vorbit si despre Jamal Khashoggi, de la Washington Post, care a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, anul trecut. Libertatea presei si cea de exprimare sunt un indicator important al starii de sanatate a unei tari. Sa nu uitam ca", a afirmat Papa Francisc. "Avem nevoie de jurnalisti care sunt de partea victimelor, de partea celor persecutati, de partea celor exclusi, discriminati", a adaugat el.Papa le-a cerut jurnalistilor sa nu isi piarda interesul fata de tragediile din lume, chiar daca acestea nu mai sunt in prim-plan. "Cine vorbeste astazi despre Rohingya? Cine vorbeste despre Yazidi? Au fost uitati si ei sufera in continuare".Papa Francisc vine in Romania la sfarsitul acestei luni.