PE lanseaza un program de training pentru jurnalisti de investigatie, in memoria lui Jan Kuciak

Ziare.

com

"Jurnalismul de calitate este unul dintre pilonii unei democratii functionale", a declarat eurodeputatul Ivan Stefanec, seful delegatiei slovace in cadrul Partidului Popular European (PPE), intr-un comunicat de presa, citat de dpa."Consider ca, gratie acestui program, va exista o noua generatie de jurnalisti de investigatie curajosi precum Jan Kuciak, care nu se vor teme sa ancheteze cazuri de coruptie si conexiuni mafiote cu structuri de stat", a adaugat Ivan Stefanec, care este initiatorul programului.Detaliile acestuia, inclusiv bugetul si numarul de beneficiari, nu au fost finalizate deocamdata, a declarat un purtator de cuvant al PPE. Jurnalistul Jan Kuciak si logodnica sa au fost ucisi in februarie 2108 in timpul anchetei sale privind presupusele legaturi intre politicieni slovaci si mafia italiana, in special cu un sef al temutei 'Ndrangheta calabreze.Asasinatele au aruncat Slovacia intr-o grava criza politica si au provocat caderea guvernului condus de social-democratul Robert Fico , inlocuit de colegul sau de partid Peter Pellegrini.