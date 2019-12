Presa in era hi-tech si fake news: One-man show de la Deutsche Welle

Ziare.

Insa asa cum noile tehnologii sunt utilizate de cei care produc "fake news-uri", ele pot fi folosite de jurnalistii profesionisti pentru a-i ajuta in munca lor. Pentru aceasta este nevoie de perfectionare continua, iar cei de la Deutsche Welle au vrut sa fie parte din misiunea lor de a impartasi experienta redactiilor din intreaga Europa.La inceputul lunii decembrie, ei au venit si in redactia Ziare.com. Miodrag Soric, seful corespondentilor de la Deutsche Welle, ne-a impartasit din experienta sa de zeci de ani pe teren si ne-a prezentat care sunt tehnologiile pe care le foloseste ca sa-si usureze si eficientizeze munca si, in acelasi timp, sa poata sa transpuna cat mai mult publicul in materialul pe care il prezinta.Miodrag Soric are un CV impresionant. A condus de-a lungul timpului pentru Deutsche Welle departamentele din Rusia, Europa de Est, a fost redactor sef al departamentului de radio si online Deutsche Welle si al redactiei DW din Washington DC. A facut, de asemenea, parte din boardul organizatiei Reporteri fara Frontiere.El ne-a dezvaluit cateva dintre secretele unor reportaje de calitate, realizate cu tehnologie simpla, disponibila oricarui jurnalist.O camera foto-video, o lavaliera performanta sau o mica drona pot ajuta un jurnalist acum sa faca o munca pentru care, in urma cu doar cativa ani, era nevoie de o intreaga echipa.Totodata, promovarea si distribuirea pe retelele de socializare ajuta ca informatia sa ajunga la cat mai multi oameni. Totul, in interesul publicului.