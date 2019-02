Scriitorul si jurnalistul George Stanca a murit la varsta de 71 de ani

Ziare.

George Stanca ar urma sa fie inmormantat joi, la Cimitirul Bellu din Bucuresti, a declarat o sursa apropiata familiei pentru Mediafax.Nascut pe 7 mai 1947, in Buftea, George Stanca a absolvit cursurile Institutului de Constructii din Bucuresti si a debutat ca publicist in 1971, colaborand la publicatii ca Scinteia Tineretului, Contemporanul, Flacara.Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania din 1990, a fost singurul roman condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, pentru plagiat. El a fost declarat vinovat pentru faptul ca a plagiat "Jurnalul" lui Lev Tolstoi.