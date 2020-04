Un fondator Rise Project a obtinut un premiu de 1,5 milioane de dolari - cea mai mare suma primita de un jurnalist roman

Ziare.

Paul Radu, care este si co-fondatorul organizatiilor Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) si Ashoka Fellow, a obtinut premiul Skoll pentru Antreprenoriat Social in valoare de 1,5 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare suma primita de un jurnalist roman, conform Pagina de Media Premiul include o finantare, pentru dezvoltare organizationala, pentru urmatorii trei ani.OCCRP este o retea de jurnalisti de investigatie cu 46 de membri din intreaga lume. Aceasta este prima organizatie media premiata in istoria de 21 de ani a Premiului Skoll.De-a lungul timpului, membrii OCCRP au realizat 308 investigatii oficiale care au dus la 6,5 miliarde de dolari in amenzi si sume confiscate; 442 de arestari, puneri sub acuzatie si pedepse; peste 1.400 de inchideri de companii, inculpari si hotarari judecatoresti si 53 de demisii si concedieri ale unor oameni politici sau ale unor directori executivi ai marilor corporatii internationale.