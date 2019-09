Un nou site de stiri si analize politice pe piata din Romania: "Descoperirea adevarului ne este preocuparea principala"

Ziare.

Pasionat de politica, de modul in care sunt luate deciziile si cum ele influenteaza vietile oamenilor, Emilian Isaila a creat aceasta platforma unde cititorii pot gasi analize, interviuri si opinii despre cele mai noi miscari de pe scena nationala, dar si cea mondiala."PolitikNews.ro e un site care-si propune sa informeze si sa explice. Lumea noastra e un loc tot mai complicat, iar deciziile liderilor politici afecteaza viata a milioane de oameni, multi dintre acestia nefiind constienti de asta. (...)Descoperirea adevarului va fi preocuparea principala, chiar daca nu vom reusi sa aducem in fata publicului unul absolut. Va fi rezultatul unei incercari umile, harnice si care respecta principiile profesiei de jurnalist de a face un pic de lumina", este ceea ce si-a propus sa faca Emilian Isaila In ce priveste pozitionarea editoriala, el a anuntat ca va adopta "modelul american" si publicatia isi va informa cititorii, inainte de alegeri, de ce "parte a baricadei" se situeaza.Asta nu inseamna ca va favoriza vreun anumit partid sau candidat, ci pur si simplu ca va prezenta, argumentat, de ce considera ca o optiune e mai buna decat alta.In ce priveste finantarea, jurnalistul asigura ca nu are pe nimeni "in spatele cortinei". Veniturile le va obtine din publicitate si va dezvolta si o platforma unde publicul poate contribui cu donatii. Pe viitor insa doreste ca o parte din continutul site-ului sa fie accesibila doar pe baza de abonament.Pe Emilian Isaila l-ati citit pana la inceputul acestui an chiar aici, pe Ziare.com. In cei aproape 30 de ani de presa a lucrat si la Adevarul sau Evenimentul Zilei. Cariera si-a inceput-o in '92 la suplimentul Student al ziarului Azi.