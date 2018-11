Un reporter Antena 3 a fost agresat de un preot in curtea Catedralei Neamului. Ar fi mana dreapta a patriarhului (Video)

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa, "in timp ce reporterul se pregatea sa intre in direct pentru a transmite de la Catedrala, parintele Ciprian Gradinaru a venit insotit de alte doua persoane si l-a impins".Scenele au fost surprinse de camera de filmat, iar motivul acestei agresiuni ar fi, potrivit comunicatului citat, ca, "cu o ora in urma, preotul a incercat sa opreasca echipa Antena 3 sa filmeze oamenii care au daramat gardurile puse de jandarmerie si s-au bulucit spre usi . Acelasi preot a lovit camera operatorului, apoi a plecat. Ulterior, cand a vazut ca echipa Antena 3 se afla inca in curte, a facut acest gest".In imagini se poate observa cum preotul il loveste puternic cu umarul pe reporter, care apoi il impinge, fiind la randul sau impins de cele doua persoane care il insoteau pe preot.Sursa citata mai transmite ca reporterul a facut plangere penala la politie impotriva preotului, pentru loviri si alte violente."O agresiune comisa de mana dreapta a preafericitului chiar in curtea Catedralei, impotriva unor jurnalisti care isi faceau meseria", se mai arata in comunicat.