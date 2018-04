Un fond american de investitii va intra luna viitoare in Romania si va investi in mass-media locala

Ziare.

Cozmin Gusa, consultant politic si actionar Realitatea Media, este cel care a gandit proiectul iar discutiile au fost definitivate saptamana trecuta la Washington.El a declarat pentru Profit.ro ca detaliile acestui proiect vor fi anuntate in perioada urmatoare.Bugetul total al fondului american va fi de 50 de milioane de dolari, iar in prima faza vor fi investite 10 milioane de dolari. Banii alocati proiectului vor fi administrati de o companie ce ii va avea in structura de actionariat pe Cozmin Gusa si investitori americani si din spatiul euro-atlantic.Societatile media care sunt interesate de proiect vor putea depune dosare, iar compania va analiza care dintre ele reprezinta o buna oportunitate de investitii.Dupa ce o societate media va fi selectata, compania reprezentand fondul american va cumpara actiuni minoritare la aceasta societate. Daca este cazul, nu este insa exclusa nici preluarea unei participaiii majoritare iar actiunile vor fi cumparate cu titlu definitiv.Apoi, dupa ce intelegerea va fi parafata, compania reprezentand fondul american si societatea media respectiva vor gandi un plan comun de afaceri pe termen mediu, tinta fiind cresterea audientei si a cifrei de afaceri.