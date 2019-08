Creatorii seriei ''Game of Thrones'' au semnat un acord cu Netflix

Ziare.

com

"Suntem incantati sa primim la Netflix maestri povestitori precum David Benioff si Dan Weiss", a declarat Ted Sarandos, director de continut al platformei, citat intr-un comunicat."Ei sunt o forta creativa si au incantat publicul din intreaga lume cu povestile lor epice. Asteptam cu nerabdare sa vedem ce va oferi imaginatia lor membrilor nostri", a continuat el."Am avut un parcurs minunat cu HBO timp de peste un deceniu si suntem recunoscatori tuturor celor de acolo, pentru ca ne-au facut sa ne simtim mereu ca acasa", au spus cei doi creatori ai seriei de televiziune "Game of Thrones", relateaza AFP."Netflix a construit insa ceva uimitor si fara precedent si suntem onorati ca ne-au invitat sa ne alaturam lor", au mai scris ei. "Ne amintim aceleasi scene din filmele anilor '80, ne plac aceleasi carti, suntem pasionati de aceleasi posibilitati de povestire", au adaugat Benioff si Weiss, cu privire la discutiile pe care le-au avut cu Ted Sarandos si echipa sa.Netflix nu a dorit sa divulge suma din acord, care se intinde pe cativa ani si vizeaza atat seriale, cat si filme.Potrivit site-ului Deadline, suma de pe cecul pe care Netflix l-a semnat pentru a lua cele doua vedete ale scrisului, curtate si de Disney si Amazon, ar fi formata din noua cifre.Difuzarea in luna mai a celui din urma episod din cel de-al optulea sezon din "Game of Thrones" a doborat recordul de audienta al HBO , cu 19,3 milioane de telespectatori, in pofida faptului ca multi fani ai seriei medievalo-fantastice au criticat ultimul sezon, considerandu-l plictisitor.A fost lansata chiar si o petitie prin care s-a solicitat refacerea sezonului final, cu "scenaristi competenti", iar demersul a strans peste 1,7 milioane de semnaturi. "Game of Thrones" a doborat toate recordurile la Emmy Awards , prestigioasele premii ale televiziunii americane, si este din nou pe val in acest an, cu 32 de nominalizari, o performanta inedita.In paralel cu Netflix, David Benioff si Dan Weiss lucreaza pentru Disney la o noua serie de episoade din saga "Star Wars", insa nici data de lansare, nici numarul acestora nu sunt deocamdata cunoscute.