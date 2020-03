Netflix Party: Cum poti vedea un film cu prietenii, zilele acestea

Ziare.

Cum functioneaza? Pentru inceput, trebuie sa instalezi extensia de pe site sau din magazinul Google Chrome . Iconita NP ar trebui sa apara in dreptul casutei de cautare, odata instalata extensia.Dupa instalare, utilizatorul-gazda alege un film sau serial de pe Netflix si da click pe iconita rosie pentru a incepe "petrecerea".Apoi, gazda primeste un link prin care ii poate invita si pe alti utilizatori sa se alature vizionarii.Desigur, si prietenii ar trebui sa aiba instalata extensia Netflix Party. Acestia pot da click pe link-ul primit de la gazda, care ii va redirectiona spre Netflix, apoi sa dea click pe iconita NP, daca vor sa ia parte la "petrecere".Pe langa faptul ca pot privi impreuna un film, un serial sau un show, utilizatorii pot conversa in timp real multumita fluxului de mesagerie inclus in extensie."Fiecare isi alege un nume si o imagine reprezentantiva, iar distractia poate incepe. Poti posta inclusiv imagini si emoticoane in conversatie", scriu si cei de la Yahoo Lifestyle Extensia este gratuita si poate fi instalata rapid in browserele Chrome de pe desktop sau laptop.Asadar, tot ce trebuie sa faci este sa-ti aduni gasca online, sa faci popcorn si sa incepi "petrecerea", chiar in aceasta seara.