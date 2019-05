Concluzii Top national Companii implicate in sport: "Sportul inca este copilul sarac al programelor de wellbeing din companii" (studiu)

Ziare.

Cercetarea agentiei a luat in calcul proiectele implementate de catre companii, intern sau extern, in intervalul 2017-2018. Prima editie a studiului a fost lansata acum 2 ani, iar intervalul analizat a fost 2015-2016.- In crestere cu 4 procente fata de editia 1 a studiului: 22% dintre companiile implicate in sport sustin prin sponsorizare sportivi profesionisti sau echipe sportive/ cluburi sportive/ asociatii sportive/ ONG-uri sportive;- Cea mai mare crestere fata de editia 1, cu 10 procente: 55% dintre companii se asociaza unor cauze sociale pentru sprijinirea comunitatilor vulnerabile in proiectele de sport/ viata sanatoasa/ miscare;- Creste interesul companiilor pentru activari de brand ce includ sportul/ miscarea;- Programele interne cu trigger sportiv pleaca din clasicul department de HR spre departamentul marketing, pentru integrarea cu strategia de comunicare;- Companiile incep sa marseze mai mult pe implicarea prin voluntariat a angajatilor/ sustinere cauze CSR ale companii (dar buget redus);- Se mentine lipsa curajului pentru proiecte/ implicari noi: inca este multa inertie in proiecte traditionale.", spune", spuneCEZ Romania, locul 2, a crescut semnificativ in top, fata de editia precedenta: 4 pozitii.", spuneMaratonul Olteniei, ajuns deja la editia 7, strange la start peste 700 de sportivi amatori si de elita, dar si aproximativ 100 de voluntari, angajati CEZ, care in ultimii ani s-au implicat tot mai mult in sustinerea unor cauze sociale, precum donarea de sange.Partener principal al conferintei: CEZ ROMANIAPartener catering: CondimentalParteneri media: Revista Piata, PRwave.ro, PR-Romania.ro, Sport Total FM, Leaders Reunited, Economica.net, Telekom Sport, Manager.ro, Adrenallina.ro, Alerg.ro, Running Mag,Cercetarea a luat in calcul proiectele implementate de catre companii, intern sau extern, in intervalul 2017-2018. Dincolo de topul national exista si un top pe industrii: IT, banking, curierat, medical, mobila. Studiul care a dus la TOP Companii din Romania implicate in sport a cuprins o cercetare cantitativa (80% din studiu ca pondere) si una calitativa (20%).Adrenallina Sports PR & more este prima agentie de PR din Romania dedicata comunicarii in zona sport, viata sanatoasa, wellness. Ofera servicii de strategie & branding, organizare eveniment, strategii corporate social responsibility (CSR), programe de motivatie prin sport si viata sanatoasa pentru companii.Detalii suplimentare la www.adrenallinamedia.ro Adrenallina Sports PR & more este parte a Adrenallina Media, ce cuprinde si www.adrenallina.ro , cea mai cunoscuta platforma de sport de anduranta si aventura din Romania in alergare, ciclism, triatlon.