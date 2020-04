Cum sa faci Email Marketing eficient

Ziare.

com

Ai nevoie de mai mult decat o platforma de Newsletter, ai nevoie de o solutie care automatizeaza procesele in Email Marketing si creste eficienta business-ului tau.Exista cateva trucuri simple care te ajuta sa creezi un newsletter care va fi deschis, citit si va avea parte de un engagement mare.Primul pas catre crearea unui newsletter uimitor este acela de a-l deschide.Ai nevoie de linii de subiect distractive si interesante care sa inspire oamenii sa deschida newsletterul.Emailul poate aduce venituri suplimentare catre afacere, indrumand cititorii pe site-ul web pentru a face o achizitie.Ofera audientei tale un continut extrem de relevant, inclusiv sfaturi si trucuri, cum ar fi un ghid pentru decorarea casei.Transforma abonatii in clienti cu newslettere frumoase, create usor, trimise in functie de interesele oamenilor si de interactiunea acestora cu brandul tau.Acum ca am parcurs schita de baza a unui newsletter, este timpul sa trecem la cea de a doua parte:Fiecare client este diferit, are interese diferite si interactioneaza diferit cu brandul tau.De aceea este necesar sa conturezi o baza de abonati structurata pe interese comune, adaptand astfel e-mailurile trimise acestora in functie de interesele lor. Acest lucru va creste rata de deschidere a newsletter-ului si vanzarea produselor promovate.Prima etapa a unui Customer Journey eficient este unPrima impresie este cea mai importanta! Profita de acest email, intampinand noul abonat intr-un mod profesionist care sa faca cunoscut brand-ul tau.O rata mare de deschidere si de interactiune cu business-ul o genereaza primul e-mail trimis unui potential client. De aceea este necesar ca acesta sa fie trimis imediat dupa abonare.Fie atunci cand un potential client doreste sa se aboneze la newsletter-ul tau si sa primeasca informatii despre produsele tale, fie atunci cand acesta a achizitionat ceva de pe website-ul tau.Profita de rata mare de deschidere a email-ului de bun venit incluzand o promotie relevanta sau o oferta speciala care va aduce venituri suplimentare catre afacerea ta si va implica abonatul din prima.Fiecare e-mail de bun venit incepe cu un sablon. Creeaza un e-mail de bun venit cu un sablon gata optimizat si pe mobil, garantand astfel ca e-mailul tau va arata excelent pe orice dispozitiv.Sablonul email-ului va reprezenta brand-ul tau si este necesar ca acesta sa fie atragator, usor de parcurs si relevant., aerisit si sa contureze o poveste alaturi de continutul de tip text din acesta.Vei avea nevoie de contraste, astfel ca fiecare element sa fie vizualizat si nimic din continutul acestuia atat vizual cat si text sa nu treaca neobservat.La finalul fiecarui email de tip newsletter ai nevoie de un buton (call to action) care sa indemne cititorul sa afle mai multe despre brand-ul si produsele tale.Ai nevoie de un buton convingator, cu un mesaj scurt care sa contrasteze intregul design.Nu te opri la primul email! Continua dezvoltarea Customer Journey-ului cu o serie de emailuri relevante pentru publicul tau, cum ar fi promotii, oferte sezoniere, noutati sau sfaturi utile... orice fel de continut benefic pentru abonat si pentru brandul tau.