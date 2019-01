Mic tratat de evitare a manipularii din mediul on-line: de la mesaje pana la tendinte

Radu Delicote este analist si consultant. Pasionat de marketing politic, a lucrat in campanii locale, nationale si internationale. In prezent este Head of Strategy in cadrul Smart Link Communication.

Cu alte cuvinte, putem afirma ca opinia publica este o hartie de turnesol pentru numeroase dintre subiectele cu care intram in contact. Iar mediul on-line este, poate, cel mai bun teren pentru desfasurarea acestei ecuatii chimice denumita emotie, emotie care rostogolita prin filtrele sociale ale fiecarui individ si influentate de crezuri si judecati, ajunge sa devina opinie publica.Incepem o serie de articole menite sa prezinte un glosar al manipularii din mediul on-line cu focus pe social media. Desigur, judecand la rece, orice abordare de acest fel este foarte fluida si niciodata completa, tocmai datorita faptului ca social media este foarte fluida, in constanta schimbare, bazata pe algoritmi din ce in ce mai stricti si precisi.S-au castigat si s-au pierdut alegeri, s-au legat si s-au destramat aliante pe baza unui zvon sau a unei stiri, reputatia unei anumite persoane a atins culmile succesului sau a cazut intr-un abis al ostracizarii, toate ca urmare a influentei social media.Motiv pentru care riscul manipularii este cu atat mai important cu cat influenta social media este la maximul istoric. Si de aici, pana la momentul unei eventuale implozii, va mai dura.Vom trece in revista constructia de baza a platformelor sociale, care este reteta succesului acestora (in termeni absoluti), vom analiza site-uri construite special pentru platformele cu pricina, vom analiza cum arata un profil menit sa influenteze opinia publica, vom analiza grupuri specifice si cum se identifica acestea ca micro-societati ale Internetului si vom diseca un caz de fake news.Daca ati ajuns pana aici cu cititul, inseamna ca va intereseaza subiectul si, cel mai probabil, cel putin o data ati realizat ca ati fost martorii sau subiectii unui fenomen de manipulare din social media.Trebuie spus din capul locului, ca fiecare dintre noi este o veriga a social media si fiecare dintre noi contribuie la definirea si dezvoltarea unui algoritm on-line, menit sa fie croit cat mai precis pe nevoile, credintele, dorintele si chiar fricile idividuale. Orice miscare in si din social media rezulta in definitii de profil, ce sunt interpretate si analizate pentru a crea reteta perfecta.Din doua motive aparent simple, dar cu radacini mult mai complexe: se bazeaza pe interactiunea aparent sociala si pe nevoia de recunoastere si realizare la nivel social. Sa le luam pe rand.Reteta este aproape aceeasi: celebrul wall (indiferent de platforma) pe care sunt furnizate diferite stiri, comentarii, idei, fotografii etc pe baza unui algoritm determinat de activitatea fiecaruia dintre noi.Platformele sociale se bazeaza pe interactiune constanta (doar asa marketingul produselor promovate poate fi eficient, cu cat petreci mai mult timp pe acestea, cu atat mai bine), motiv pentru care fiecare profil este generator (cap) de retea si, totodata, parte dintr-o alta retea.Retelele se intrepatrund constant si trebuie sa creasca in mod continuu. Nu de putine ori ati ajuns pe pagini de evenimente, produse sau servicii fara sa cautati chestiunea cu pricina, ci doar pentru ca cineva cunoscut a interactionat cu pagina respectiva. Platformele sociale folosesc aceasta interactiune sociala (aparent sociala) dintre indivizi si o multiplica la nesfarsit.Fiecare dintre noi genereaza continut pe aceste platforme, ce mai departe este clasificat. Fie ca se numeste Like, Share, Subscribe, Pin, Hashtags, Linked, fiecare clasificare contribuie la nevoia de recunoastere sociala.Practic, este o competitie intre retele: relevanta uneia este mai crescuta cu cat interactiunea sociala este mai accentuata, iar utilizatorii acesteia genereaza mai mult continut pentru a fi apreciat, diseminat sau distribuit de alti utilizatori. Practic, in limbaj colocvial, in bula noastra, fiecare dintre noi suntem un lider de opinie pentru ceilalti, atat timp cat cifrele platformelor sociale confirma acest lucru.In episodul urmator vom analiza site-urile construite special pentru social media si profilurile orientate doar catre a manipula diverse mesaje.Pana atunci, nu uitati: judecati orice eveniment, stire sau subiect dupa ce ati cercetat cel putin 3 surse de informare.