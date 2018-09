Parlamentul European a aprobat o reforma a drepturilor de autor: Cum sunt afectate presa, Facebook si Google

Reactia GESAC

Ziare.

com

Reuniti in sedinta plenara la Strasbourg, eurodeputatii au aprobat o noua versiune a textului respins pe 5 iulie, care creeaza in special un nou "drept conex" pentru editorii de presa, noteaza AFP.Acest vot deschide calea negocierilor cu Consiliul Uniunii Europene (reprezentat de 28 de state membre, care au ajuns deja la un compromis pe 25 mai) si Comisia Europeana, pentru a conveni asupra unui text definitiv.Potrivit Reuters, 438 de voturi au fost in favoarea proiectului, in timp ce 226 de voturi au fost "impotriva", cu 39 de "abtineri". Urmatorul pas il reprezinta negocierile cu Comisia Europeana si cele 28 de state UE pentru a ajunge la un numitor comun inainte de modificarea legilor privind drepturile de autor.Dezbaterea s-a centrat in jurul a doua articole, unul care ar putea obliga Google, Microsoft si alti giganti online sa-i plateasca pe editori pentru afisarea de fragmente de continut (taxa pe link) Celalalt articol se refera la filtrarea obligatorie a incarcarii, care ar obliga platforme online cum ar fi YouTube, GitHub si Instagram sa instaleze filtre pentru a impiedica utilizatorii sa incarce materiale cu drepturi de autor sau sa ceara licente pentru a afisa continut.Potrivit Economica.net , obiectivul reformei, propusa prima oara in anul 2016 de Comisia Europeana, este modernizarea sistemului drepturilor de autor pentru a fi adaptat evolutiilor din era tehnologiei informatiei, astfel incat sa fie restabilit un anume echilibru al beneficiilor intre presa scrisa si platformele digitale globale.Reforma are ca scop stimularea platformelor de internet - precum Facebook sau Google News - sa plateasca mai bine creatorii de continut, dar si obligarea platformelor de distributie - YouTube, Facebook, Instagram etc. - sa impuna filtre pentru verificarea modului in care sunt respectate drepturile de autor.Astfel, platformele sunt considerate direct responsabile de continutul incarcat de utilizatori pe acestea.- Inseamna ca publicatiile de stiri pot cere bani motoarelor de cautare - precum Google - pentru fiecare fragment de articol pe care acestea il preiau (asa-numita taxa pe link) . Mai multe redactii din Europa au de ani buni o relatie tensionata cu motoare de cautare ca Google, pe care le acuza ca, prin preluarea de materiale cu titlu gratuit, le cauzeaza pierderi si scaderi ale numarului de cititori.- Pana acum, responsabilitatea pentru incalcarea drepturilor de autor era la userul care incarca continut. Daca un utilizator incarca un videoclip protejat de drepturi de autor pe YouTube, de exemplu, era vina acestuia. Platforma primea o reclamatie, stergea acel video, dar nu patea nimic. Acum, odata cu articolul 13, responsabilitatea ii va apartine platformei 100%.Toate site-urile care accepta upload-uri trebuie sa asigure filtre automatizate, care sa stearga continutul protejat de drepturi de autor inainte ca acesta sa ajunga pe site.GESAC, Asociatia Europeana a Autorilor si Compozitorilor, saluta votul favorabil pentru Directiva Drepturilor de Autor, care "va furniza, in sfarsit, instrumentele necesare pentru a permite remunerarea corecta solicitata de creatori".Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri, "Asociatia doreste sa adreseze multumiri numerosilor europarlamentari care au lucrat neobosit in ultimele luni si in ultimii ani, opunandu-se dezinformarii si refuzand sa cedeze presiunii enorme exercitate de catre gigantii din tehnologie printr-o campanie inselatoare, propagandista.Directiva va fi acum subiectul trialogului si GESAC este increzatoare in faptul ca acest proces va avea un rezultat pozitiv si ca prin aceasta se va pune capat definitiv transferului de valoare care a definit relatia dintre cultura si gigantii din tehnologie in toti acesti ani"."Votul de astazi inseamna victoria Europei si independenta ei fata de gigantii din tehnologie care au profitat din plin de legislatia depasita pentru a-si intari dominatia nesanatoasa si pentru a priva de valoare Europa si creatorii ei", a declarat Anders Lassen, presedintele GESAC, potrivit sursei citate.La randul sau, Veronique Desbrosses, directorul general al GESAC, a afirmat ca aceasta este o "victorie politica importanta pentru autori, pentru cultura si pentru democratia europeana"."Parlamentul European a ales sa adopte o legislatie echilibrata, spre beneficiul cetatenilor europeni, al afacerilor, al creatorilor si al Europei in general", a conchis Desbrosses.