Care sunt cele mai distribuite stiri si articole ale presei din Romania

Ziare.

com

Este vorba despre Most Shared Romania , care monitorizeaza constant milioane de publicatii din toata lumea si scoate in evidenta subiectele virale si articolele populare in social media."Acest instrument poate fi utilizat pentru cercetare, motivare bloggeri/reporteri/jurnalisti, media monitoring, materiale promotionale, rapoarte pentru donatori si multe altele", spun reprezentantii site-ului.Practic, este vorba de un barometru de viralitate a articolelor aparute in presa sau blogosfera, iar varianta publica a instrumentului prezinta datele colectate dupa saptamani, cu o intarziere de 3-10 zile. Aceasta versiune este gratuita. Pentru date in timp real, analize competitive, dar mai ales articole trending - exista versiunea premium disponibila contra cost.In curand, se vor putea monitoriza si surse din SUA, Canada, Germania, Franta, Irlanda, Australia, Marea Britanie si altele.A.G.