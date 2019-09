Google a castigat un proces cu 200 de publisheri germani privind drepturile de autor

Ziare.

Grupul de publisheri a cerut companiei Alphabet, care detine Google, suma de 1 miliard de euro ca onorariu din drepturile de autor pentru continuturile lor publicate de compania americana pe Internet, potrivit Reuters.In aprilie, Uniunea Europeana a inasprit regulile privind drepturile de autor, printre altele, fortand Google sa plateasca publisherii pentru continuturile acestora si Facebook sa filtreze continuturile protejate de copyright.Cele 28 de state membre UE trebuie sa implementeze noile reglementari in urmatorii doi ani.VG Media, un consortiu de 200 de publisheri, a actionat Google in instanta in Germania, pentru utilizarea unor fragmente de text, imagini si inregistrari video produse de membrii sai, fara sa plateasca o taxa pe drepturile de autor.Cazul a fost bazat pe o lege a dreptului de autor auxiliara din Germania aflata in vigoare din august 2013.Instanta germana a cerut avizul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care a stabilit ca executivul european (Comisia Europeana) nu a fost notificat privind reglementarile tehnice aplicabile in Germania.Reprezentantii Google au spus intr-un comunicat ca "se bucura de faptul ca acest caz a fost clarificat".Anterior, reprezentantii companiei americane au spus ca majoritatea publisherilor germani au permis distribuirea continuturilor fara a solicita vreo taxa si ca au beneficiat in schimb de trafic gratuit redirectionat catre site-urile lor.VG Media a cerut Guvernului german sa implementeze imediat noua lege privind copyright-ul.Ministrul german al Justitiei a declarat ca va examina hotararea CJUE si va prezenta un proiect legislativ privind implementarea legii drepturilor de autor.