Google isi schimba algoritmul de cautare pentru a promova jurnalismul de investigatie

Explicand schimbarile planificate, Richard Gingras, vicepresedinte al Google responsabil cu informatiile, a explicat joi pe blogul Google ca vor fi prioritizate sursele originale ale unei informatii, articolele care necesita multa munca sau competentele unui investigator experimentat.Articolele care prezinta o "munca de investigatie originala si minutioasa" vor primi cea mai mare nota posibila din partea unui grup de utilizatori, a precizat el.Membrii acestui grup - circa 10.000 de persoane ale caror opinii ajuta Google sa isi stabileasca algoritmul - vor stabili reputatia unor mass-media in materie de reportaje si continut original, de exemplu prin promovarea celor care au primit prestigiosul Premiu Pulitzer.Cu modificarile aduse de Google, articolele originale ar trebui sa ramana mai mult timp pe o pozitie "foarte vizibila", a precizat Richard Gingras, adaugand ca definitia unui articol original nu este batuta in cuie, "eforturile noastre vor evolua in permanenta pe masura ce intelegem ciclul de viata al unei povesti".Mass-media acuza Google si algoritmul sau misterios, care claseaza continutul pe motorul de cautare, ca evidentiaza asa-zisul "click-bait", informatii atragatoare si nu intotdeauna de incredere, care capteaza atentia internautilor, in detrimentul articolelor serioase, originale si verificate produse de mass-media.