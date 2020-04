Google si Facebook, obligate sa plateasca media australiene pentru stirile publicate

Ziare.

Noul cod va fi finalizat in luna iulie, apoi supus votului.Daca va reusi, Australia va deveni prima piata din lume care va forta companiile tehnologice sa plateasca pentru continutul generat local, scrie The Hollywood Reporter.Dezvoltarea acestui cod reprezinta raspunsul Guvernului australian la raportul realizat de Australian Competition and Consumer Commission.ACCC a descoperit ca Facebook si Google au devenit "parteneri comerciali inevitabili pentru presa australiana pentru a ajunge la publicul online, rezultand un dezechilibru al puterii de negociere".Epidemia de Covid-19 si scaderea ulterioara a veniturilor pentru presa australiana, precum si un impas in negocierile dintre Google, Facebook si companiile media australiene a facut ca Guvernul sa treaca de la solicitarea unui cod optional pentru platformele digitale la unul obligatoriu.Presa australiana valoreaza in total 5,7 miliarde de dolari si este dominata de News Corp a lui Rupert Murdoch, Nine si Seven West Media, insa Google si Facebook contracteaza 76% din veniturile din publicitatea digitala generate in tara.Trezorierul Josh Frydenberg a declarat: "Este corect ca motoarele de cautare si gigantii din social media sa plateasca pentru continutul de stiri original pe care il folosesc pentru a crea trafic pe site-urile lor"."Suntem foarte constienti de provocarile pe care le infruntam si ca avem de-a face cu unele dintre cele mai valoroase si puternice companii din lume. In Franta si Spania si in alte tari in care s-a incercat ca acesti titani ai tehnologiei sa plateasca pentru continut demersul nu a avut succes. Credem ca este o batalie pentru care merita sa luptam. Credem ca este critic pentru rentabilitatea viitoare a sectorului nostru media si este vorba despre competitie si crarea unei concurente echitabile".Hugh Marks, CEO al companiei NIne, a declarat: "Acum mai mult ca niciodata este important ca aceste companii tehnologice globale sa isi asume o responsabilitate prin contribuirea la societatea noastra sprijinind financiar crearea de continut australian de calitate".Facebook a transmis ca este "dezamagita" de decizia australienilor."Covid-9 are impact asupra fiecarei afaceri si industrie din tara. (...) Am investit milioane de dolari aici pentru a sustine editorii australieni prin aranjamente de continut, parteneriate si cursuri si speram ca acest cod va proteja interesele a milioane de australieni si ale micilor afaceri care folosesc serviciile noastre zilnic", a spus Will Easton, director Facebook Australia si Noua Zeelanda.Presedintele News Corp Australia, Michael Miller, a transmis: "De doua decenii, Google si Facebook au construit afaceri de mii de miliarde folosindu-se de continutul creat de alti oameni si refuzand sa plateasca pentru el. Nerecunoasterea acestui lucru si neplata creatorilor si detinatorilor de drepturi a pus in pericol relatarea originala care mentine comunitatile informate"."Actiunea decisiva a Guvernului australian de a trece direct la un cod obligatoriu intre gigantii tehnologici internationali si companiile media australiene este un pas vital care poate asigura viitorul jurnalismului australian", a adaugat el.